Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη συνάντησή του με δημοσιογράφους της ομογένειας.

Συνάντηση με τους δημοσιογράφους των ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Σίδνεϋ, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αυστραλία.

Με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός εξήρε το έργο των δημοσιογράφων της ομογένειας:

«Είχα την ευκαιρία, κατά την επίσκεψή μου στην Αυστραλία, να συζητήσω με δημοσιογράφους των ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϋ. Διαπίστωσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δύναμη, τη ζωντάνια και τη δυναμική του Ελληνισμού της Αυστραλίας».

{https://x.com/nikosdendias/status/2078008495425691890?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}