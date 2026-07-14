Το πρόγραμμα των επισκέψεων του Νίκου Δένδια σε Κατάρ και Αυστραλία.

Το Κατάρ και την Αυστραλία επισκέπτεται ο Νίκος Δένδιαςαπό σήμερα, Τρίτη (14/7) μέχρι και την προσεχή Παρασκευή (17/7). Συγκεκριμένα σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός στο Παλάτι Lusail στη Ντόχα από τον Εμίρη του Κατάρ Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, προκειμένου να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al Thani.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στην Αυστραλία, όπου θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς της Ρομποτικής, της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, στον τομέα της Άμυνας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με Αυστραλούς Αξιωματούχους, μέλη της Ομογένειας και ακαδημαϊκούς φορείς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα παραστεί σε δοξολογία την Πέμπτη στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϋ, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Υπέρτιμου και Έξαρχου πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακαρίου, με τον οποίο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στη συνέχεια στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Την ίδια ημέρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», στο Business Sydney.

Την Παρασκευή ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας της Αυστραλίας.