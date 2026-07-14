Ο Άδωνις εξελίσσεται σε μεγάλο «πολιτικό παίκτη» εντός του κυβερνώντος κόμματος, ενίοτε και ως "μπροστινός" του Μαξίμου.

Να θέσει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια μετά τις εκλογές επιχείρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη δήλωσή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ότι η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί με το κόμμα Σαμαρά εφόσον δεν ετίθετο ως όρος να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα βεβαίως έθεσε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και αυτό καθεαυτό το σενάριο ότι εφόσον το ποσοστό της ΝΔ δεν ξεπερνά το ποσοστό των ευρωεκλογών κανένα κόμμα δεν θα δεχθεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον όρο να υπάρχει τρίτο πρόσωπο (και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης) για τη θέση του πρωθυπουργού.

Με δεδομένο ότι σε μια τέτοια περίπτωση το πρόσωπο που θα συζητηθεί για τη θέση του πρωθυπουργού δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Νίκο Δένδια, ιδίως σε περίπτωση που επιδιωχθεί συνεργασία με κόμμα δεξιά της ΝΔ και όχι με το ΠΑΣΟΚ.

Το σενάριο αυτό επιχείρησε «να κάψει» εξ αρχής ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών». Έστω και αν δημιουργεί μια σειρά παρενέργειες, όπως διαπιστώνει στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της (ΕΔΩ) η Λώρα Ιωάννου.

Καθόλου απαρατήρητο δεν πρέπει να περάσει πάντως ότι στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανάφερε το σενάριο των πολλαπλών εκλογών μέχρι η ΝΔ να πετύχει ...αυτοδυναμία! «Αχρηστεύοντας» την τελευταία θέση του πρωθυπουργού πως οι εκλογές δεν μπορεί παρά να είναι «μια και μόνο αναμέτρηση» με στόχο της ΝΔ την ...αυτοδυναμία! Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με μια δόση υπερβολής, έκανε λόγο ακόμα και για «πέντε εκλογές αν χρειαστεί», δείχνοντας πως τα ...όμορφα διλήμματα του πρωθυπουργού για «μία και μόνο εκλογική αναμέτρηση όμορφα καίγονται».

Πάντως ο Άδωνις εξελίσσεται σε μεγάλο «πολιτικό παίκτη» εντός του κυβερνώντος κόμματος, ενίοτε και ως «μπροστινός» του Μαξίμου.