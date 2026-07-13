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Αν τα ρούχα σας βγαίνουν συχνά σκληρά ή διατηρούν δυσάρεστες οσμές μετά το πλύσιμο, το λευκό ξίδι μπορεί να βοηθήσει.

Πιθανότατα έχετε ακούσει για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξίδι στο σπίτι. Ένας από αυτούς είναι στο πλύσιμο των ρούχων. Το λευκό αποσταγμένο ξίδι βοηθά τα ρούχα να γίνουν πιο μαλακά και να μυρίζουν φρεσκάδα, χωρίς να χρειάζεται να βάλετε και μαλακρικό.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ξίδι στο πλυντήριο;

Αν τα ρούχα σας βγαίνουν συχνά σκληρά ή διατηρούν δυσάρεστες οσμές μετά το πλύσιμο, το λευκό ξίδι μπορεί να βοηθήσει. Λειτουργεί ως φυσικό καθαριστικό που εξουδετερώνει τις οσμές και αφήνει τα υφάσματα πιο απαλά.

Παράλληλα, συμβάλλει στον καθαρισμό του πλυντηρίου, απομακρύνοντας μούχλα, μύκητες και υπολείμματα σαπουνιού ή αλάτων. Επειδή πρόκειται για φυσικό προϊόν, δεν περιέχει τις ισχυρές χημικές ουσίες που συναντώνται σε ορισμένα εμπορικά καθαριστικά. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της φωτεινότητας των λευκών ρούχων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ξίδι στο πλύσιμο

Για να μαλακώσετε τα ρούχα

Προσθέστε ¼ έως ½ φλιτζάνι λευκό ξίδι στον κύκλο ξεβγάλματος. Το ξίδι βοηθά στην εξουδετέρωση των οσμών και αφήνει τα υφάσματα πιο απαλά.

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Για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών

Μπορείτε είτε να προσθέσετε ½ έως 1 φλιτζάνι ξίδι στο τελευταίο ξέβγαλμα είτε να μουλιάσετε τα ρούχα πριν από το πλύσιμο.

Για μούλιασμα:

Γεμίστε έναν κουβά ή τη μπανιέρα με χλιαρό έως ζεστό νερό.

Προσθέστε 1 φλιτζάνι ξίδι.

Αφήστε τα ρούχα να μουλιάσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά και στη συνέχεια πλύνετέ τα κανονικά.

Για πιο λαμπερά λευκά

Το ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση υπολειμμάτων που κάνουν τα λευκά ρούχα να φαίνονται θαμπά.

Πλύνετε τα λευκά χωριστά.

Μουλιάστε τα σε ζεστό νερό με 1 φλιτζάνι ξίδι για μία ώρα ή ακόμη και όλη τη νύχτα.

Στη συνέχεια πλύνετέ τα όπως συνήθως.

Για οσμές μούχλας

Αν τα ρούχα μυρίζουν μούχλα ή κλεισούρα, μπορείτε να αντικαταστήσετε προσωρινά το απορρυπαντικό με λευκό ξίδι.

Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο, προσθέστε το ξίδι απευθείας στον κάδο ή στη θήκη του απορρυπαντικού και επιλέξτε πρόγραμμα με ζεστό νερό.

Για αντιμετώπιση λεκέδων

Αναμείξτε ίσες ποσότητες λευκού ξιδιού και χλιαρού νερού σε ένα μπουκάλι ψεκασμού.

Ταμπονάρετε πρώτα τον λεκέ.

Ψεκάστε και αφήστε να δράσει για 30 έως 60 λεπτά.

Ταμπονάρετε ξανά, ξεπλύνετε και στη συνέχεια πλύνετε το ρούχο κανονικά.

Σε ποια υφάσματα είναι κατάλληλο;

Το ξίδι είναι γενικά ασφαλές για τα περισσότερα υφάσματα, ιδιαίτερα για:

Βαμβάκι

Λινό

Πολυεστέρα

Νάιλον

Μικροΐνες

Ελαστάνη

Χρήσιμες συμβουλές

Αραιώνετε πάντα το ξίδι με νερό όταν το χρησιμοποιείτε τοπικά, κατά προτίμηση σε αναλογία 1:1.

Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ ευαίσθητα υφάσματα χωρίς προηγούμενη δοκιμή.

Μην αναμειγνύετε ποτέ ξίδι με χλωρίνη, γιατί παράγονται επικίνδυνα τοξικά αέρια.

Αν χρησιμοποιείτε και μαγειρική σόδα για λεκέδες, βάλτε μικρή ποσότητα. Η υπερβολική ανάμειξη ξιδιού και σόδας εξουδετερώνει τη δράση και των δύο.

Σημείωση

Παρότι το λευκό ξίδι χρησιμοποιείται ευρέως ως οικιακό καθαριστικό, οι κατασκευαστές ορισμένων πλυντηρίων δεν συνιστούν τη συχνή χρήση του, επειδή η οξύτητά του ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει ορισμένα λαστιχένια μέρη και στεγανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να συμβουλεύεστε και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής σας.

Με πληροφορίες από southernliving.com