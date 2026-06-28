Το συγκεκριμένο εξάρτημα συγκρατεί χνούδια, τρίχες, μικρά αντικείμενα, υπολείμματα υφασμάτων και άλλες ακαθαρσίες, αποτρέποντας τη μεταφορά τους στην αντλία αποστράγγισης.

Πολλοί ιδιοκτήτες πλυντηρίων αγνοούν ότι η συσκευή τους διαθέτει ένα κρυφό φίλτρο, το οποίο χρειάζεται τακτικό καθαρισμό για να λειτουργεί σωστά.

Το συγκεκριμένο εξάρτημα συγκρατεί χνούδια, τρίχες, μικρά αντικείμενα, υπολείμματα υφασμάτων και άλλες ακαθαρσίες, αποτρέποντας τη μεταφορά τους στην αντλία αποστράγγισης. Όταν όμως το φίλτρο γεμίσει, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του πλυντηρίου, όπως αργή αποστράγγιση, δυσάρεστες οσμές, υπολείμματα χνουδιών στα ρούχα ή ακόμη και διακοπή του κύκλου πλύσης λόγω υπερθέρμανσης.

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε το φίλτρο. Η θέση του διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου.

Στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης βρίσκεται συνήθως πίσω από ένα μικρό πορτάκι στο κάτω μέρος της πρόσοψης.

Στα πλυντήρια άνω φόρτωσης μπορεί να βρίσκεται μέσα στον αναδευτήρα ή κατά μήκος του εσωτερικού χείλους του κάδου, συχνά κάτω από ένα προστατευτικό κάλυμμα.

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Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλα τα σύγχρονα μοντέλα αφαιρούμενο φίλτρο, καθώς αρκετοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτοκαθαριζόμενα συστήματα ή ισχυρότερες αντλίες που δεν απαιτούν συντήρηση από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός στο κρυφό φίλτρο

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα. Τοποθετήστε μια πετσέτα ή ένα ρηχό δοχείο κάτω από το σημείο του φίλτρου, καθώς είναι πιθανό να τρέξει λίγο νερό όταν το ανοίξετε.

Αφαιρέστε το φίλτρο, απομακρύνετε τα εμφανή υπολείμματα και καθαρίστε το περίβλημά του με ένα νωπό πανί. Στη συνέχεια, βυθίστε το φίλτρο σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων ή απορρυπαντικό ρούχων για περίπου δέκα λεπτά.

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τη βρωμιά που έχει συσσωρευτεί και ξεπλύνετέ το καλά πριν το επανατοποθετήσετε. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, πραγματοποιήστε έναν σύντομο άδειο κύκλο πλύσης για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

Οι ειδικοί προτείνουν να καθαρίζετε το φίλτρο περίπου μία φορά τον μήνα εάν χρησιμοποιείτε συχνά το πλυντήριο ή πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα. Για πιο ελαφριά χρήση, ο καθαρισμός κάθε δύο ή τρεις μήνες είναι συνήθως επαρκής.

Η τακτική συντήρηση όχι μόνο παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής, αλλά συμβάλλει και σε καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές και διατηρώντας το πλυντήριο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Πηγή southernliving.com