Ανακατέψτε λευκό ξύδι με ζεστό νερό για ένα φυσικό καθαριστικό τζαμιών.

Τα καθαρά παράθυρα μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα ενός σπιτιού, καθώς επιτρέπουν στο φυσικό φως να μπει στον χώρο, κάνουν τα δωμάτια πιο φωτεινά και δημιουργούν την αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας.

Το καλύτερο όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε ακριβά καθαριστικά καθώς απλό διάλυμα με λευκό ξίδι και νερό αρκεί για να χαρίσει στα τζάμια σας λάμψη χωρίς σημάδια.

Το λευκό αποσταγμένο ξίδι διαθέτει φυσικές όξινες ιδιότητες που βοηθούν στη διάλυση της σκόνης, των λεκέδων και των υπολειμμάτων που συσσωρεύονται πάνω στο γυαλί. Παράλληλα, καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια των τζαμιών και αποτελεί μια πιο φυσική και οικονομική επιλογή σε σχέση με πολλά συμβατικά καθαριστικά.

Τι θα χρειαστείτε

Για να προετοιμάσετε το διάλυμα και να καθαρίσετε αποτελεσματικά τα παράθυρά σας, θα χρειαστείτε:

Λευκό αποσταγμένο ξίδι

Χλιαρό νερό

Λίγες σταγόνες υγρού πιάτων (προαιρετικά, για δύσκολους λεκέδες)

Μπουκάλι με ψεκαστήρα

Πανιά μικροϊνών

Σπάτουλα καθαρισμού τζαμιών

Ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα για την απομάκρυνση της σκόνης

Προετοιμάστε σωστά τα παράθυρα

Πριν ξεκινήσετε, αφαιρέστε τη σκόνη και κάθε χαλαρή βρωμιά από τα πλαίσια και τα τζάμια καθώς έτσι αποφεύγονται οι μουτζούρες κατά τον καθαρισμό.

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Επιπλέον, προτιμήστε να καθαρίσετε τα παράθυρα μια συννεφιασμένη ημέρα ή σε ώρες που δεν τα χτυπά απευθείας ο ήλιος. Όταν το γυαλί ζεσταίνεται, το διάλυμα στεγνώνει πολύ γρήγορα και μπορεί να αφήσει γραμμές.

Πώς να φτιάξετε το καθαριστικό

Για ελαφρώς λερωμένα παράθυρα, αναμείξτε:

5 ml λευκό ξίδι

50 ml χλιαρό νερό

Αν υπάρχουν έντονοι λεκέδες ή λιπαρότητα, προσθέστε 2-3 σταγόνες υγρού πιάτων.

Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν από κάθε χρήση και ψεκάστε ομοιόμορφα το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια του τζαμιού.

Αν η βρωμιά είναι έντονη, αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το τζάμι με πανί μικροϊνών ή με σπάτουλα, κάνοντας κινήσεις από πάνω προς τα κάτω ή σε σχήμα «Ζ».

Περάστε την επιφάνεια με ένα στεγνό και καθαρό πανί μικροϊνών για επιπλέον γυάλισμα και στο τέλος καθαρίστε τα πλαίσια και τα περβάζια με ένα νωπό πανί.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποφύγετε να καθαρίζετε τα παράθυρα όταν τα βλέπει έντονα ο ήλιος και να χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας ή εφημερίδες, καθώς μπορεί να αφήσουν χνούδια ή λεκέδες.

Επιπλέον μην χρησιμοποιείτε το ίδιο βρόμικο πανί σε όλα τα παράθυρα, ενώ είναι σημαντικό να μην παραλείπετε τον καθαρισμό της σκόνης πριν από το πλύσιμο.