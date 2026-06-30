Πολλοί που έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν κανούργια ρούχα συνειδητά επιλέγουν καταστήματα μεταχειρισμένων. Οι ψυχολόγοι εξηγούν...

Για χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι οι καταναλωτές που στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών το κάνουν γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, ψυχολόγοι και ερευνητές της καταναλωτικής συμπεριφοράς υποστηρίζουν ότι αυτή η άποψη είναι πλέον ξεπερασμένη.

Σήμερα, πολλοί που έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν καινούργια ρούχα συνειδητά επιλέγουν καταστήματα μεταχειρισμένων - είτε διαδικτυακά είτε φυσικά - και vintage μπουτίκ. Συχνά, τα κίνητρά τους είναι πολύ βαθύτερα από την αναζήτηση μιας καλής ευκαιρίας. Για πολλούς, οι αγορές μεταχειρισμένων αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους, τη δημιουργικότητά τους και την επιθυμία τους να αποκτήσουν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Έρευνες δείχνουν ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία, το προσωπικό στιλ, η νοσταλγία και η χαρά της ανακάλυψης έχουν κάνει την αγορά μεταχειρισμένων ευρέως αποδεκτή.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία κάνει τις αγορές μεταχειρισμένων πιο ελκυστικές

Σύμφωνα με μελέτη του 2021 με τίτλο The Role of Environmental Concern in Explaining Attitude Towards Second-Hand Shopping, οι άνθρωποι που ανησυχούν για το περιβάλλονέχουν πολύ πιο θετική στάση απέναντι στις αγορές μεταχειρισμένων.

Οι ερευνητές εξέτασαν 841 άτομα στην Ισπανία και την Πολωνία και διαπίστωσαν ότι ένας παράγοντας ξεχώριζε περισσότερο από όλους: η επίγνωση των περιβαλλοντικών συνεπειών της κατανάλωσης.

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Όσοι κατανοούσαν το περιβαλλοντικό κόστος της παραγωγής νέων ρούχων - όπως τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, η ρύπανση και η κατανάλωση φυσικών πόρων - είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να βλέπουν θετικά την αγορά μεταχειρισμένων.

Πρόκειται για έκφραση της προσωπικότητας, όχι μόνο για εξοικονόμηση χρημάτων

Οι χαμηλές τιμές μπορεί να προσελκύουν τους καταναλωτές στα καταστήματα μεταχειρισμένων, ωστόσο δεν είναι ο μόνος λόγος που επιστρέφουν σε αυτά.

Σύμφωνα με μελέτη του 2022 με τίτλο Consumer Orientations of Secondhand Fashion Shoppers: The Role of Shopping Frequency and Store Type, οι αγοραστές μεταχειρισμένων παρακινούνται από έναν συνδυασμό οικονομίας, οικολογικής συνείδησης, νοσταλγίας, ενδιαφέροντος για το προσωπικό στιλ και αγάπης για τη μόδα.

Μετά από έρευνα σε 515 γυναίκες καταναλώτριες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλα αυτά τα κίνητρα γίνονταν ισχυρότερα όσο πιο συχνά κάποιος ψώνιζε μεταχειρισμένα.

Παράλληλα, διαφορετικοί τύποι καταστημάτων προσέλκυαν διαφορετικές προσωπικότητες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αγορές μεταχειρισμένων δεν αποτελούν πλέον μια περιθωριακή δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά με την αναζήτηση χαμηλών τιμών. Αντίθετα, έχουν εξελιχθεί σε έναν τρόπο με τον οποίο πολλοί καταναλωτές συνδυάζουν τη βιωσιμότητα με την προσωπική έκφραση.

Ο απρόσμενος ρόλος της μόδας

Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις σχετικά με τα καταστήματα μεταχειρισμένων είναι ότι όσοι αγαπούν τη μόδα αγοράζουν μόνο καινούργια ρούχα. Η έρευνα δείχνει σχεδόν το αντίθετο.

Σύμφωνα με μελέτη του 2016 με τίτλο The Role of Fashionability in Second-Hand Shopping Motivations, η μόδα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αγοράζουν μεταχειρισμένα.

Οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερις διαφορετικούς τύπους αγοραστών μεταχειρισμένων και διαπίστωσαν ότι περίπου το 83% είχε ως κίνητρο, σε κάποιον βαθμό, τη μόδα.

Πολλοί δεν αναζητούσαν απλώς χαμηλότερες τιμές. Έψαχναν vintage κομμάτια, είδη περιορισμένης κυκλοφορίας, ιδιαίτερες μάρκες ή ρούχα που θα τους βοηθούσαν να ξεχωρίσουν από τη μαζική παραγωγή της γρήγορης μόδας (fast fashion).

«Κυνήγι θησαυρού»

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αβεβαιότητα και ανακάλυψη.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής, όπου τα προϊόντα είναι σχετικά προβλέψιμα, τα καταστήματα μεταχειρισμένων διαθέτουν διαρκώς ανανεούμενες συλλογές. Κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από την πιθανότητα να ανακαλύψει κανείς κάτι απρόσμενο.

Οι ερευνητές περιγράφουν συχνά αυτή την εμπειρία ως ένα «κυνήγι θησαυρού». Η απρόβλεπτη φύση της δημιουργεί ενθουσιασμό, καθώς οι αγοραστές δεν γνωρίζουν πότε θα βρουν ένα επώνυμο σακάκι, μια vintage τσάντα ή ένα μοναδικό κομμάτι σε ένα μικρό μόνο μέρος της αρχικής του τιμής.

Αυτή η αίσθηση ανακάλυψης κάνει την ίδια την εμπειρία των αγορών απολαυστική, ανεξάρτητα από την αγορά. Για πολλούς ανθρώπους, η μεγαλύτερη ικανοποίηση προέρχεται από το να βρίσκουν κάτι πραγματικά μοναδικό, που δεν έχει κανείς άλλος.

Με πληροφορίες από m.economictimes.com