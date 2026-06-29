Στα 25 της χρόνια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Παρίσι η Τιλάν Μπλοντό.

Μία νέα σελίδα στη ζωή της άνοιξε η Τιλάν Μπολντό, το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» που παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μπέντζαμιν Ατάλιν, στο Παρίσι.

Το ζευγάρι έφτασε στο χώρο της δεξίωσης μέσα σε ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο αντικρίζοντας τους φίλους και τους συγγενείς τους που παραβρέθηκαν στο σημείο για να τους τιμήσουν.

Η Τιλάν Μπολντό, σε νεαρή ηλικία, έγινε παγκοσμίως γνωστή καθώς χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο όμορφα παιδιά στον κόσμο, ενώ μέχρι και σήμερα διατηρεί αναλλοίωτα τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της.

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Η νύφη για την περίσταση επέλεξε ένα μακρύ, κομψό φόρεμα, έχοντας πιασμένα τα μαλλιά της σε έναν εμβληματικό, αυστηρό κότσο, ενώ ο αγαπημένος της στάθηκε στο πλευρό της φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

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Η νεαρή ανακοίνωσε την είδηση του αρραβώνα της μέσα από μία σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με τον σύντροφό της, γράφοντας στη λεζάντα: «Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Ευχή για πάντα».

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