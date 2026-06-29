Όσα είπε ο Δήμος Αναστασιάδης για την οικογένειά του, τα δύο του παιδιά και την σύντροφό του, Τζένη Θεωνά.

Πριν από μερικούς μήνες ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά έγιναν γονείς για δεύτερη φορά φέρνοντας στη ζωή ένα ακόμη αγοράκι με το όνομα Απόλλωνας.

Ο ερμηνευτής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στα παιδιά του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο να φεύγει από το σπίτι λόγω της δουλειάς του, καθώς από τη στιγμή που έγινε πατέρας τον διακατέχει ένα μόνιμο άγχος.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, ο Δήμος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε και στη συναυλία που παραχώρησαν στην Κρήτη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εξηγώντας ότι πέρα από τη μουσική μίλησαν και για τον ρόλο που έχουν και οι δύο ως μπαμπάδες δύο παιδιών: «Ανταλλάξαμε πάρα πολλές απόψεις, τα άγχη μας, τι βιώνουμε, τι είναι καλό, τι δεν είναι. Νομίζω θα τα πάει περίφημα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δική του οικογένεια και το πώς καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις που συχνά τον κρατούν εκτός σπιτιού: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ μοναχικό όλο αυτό για έναν γονιό, για έναν πατέρα. Δεν βλέπει καθόλου τα παιδιά του, είναι όλα με τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή η Τζένη και τα παιδιά μου δεν είναι εδώ, κάνουν διακοπές. Στεναχωριέμαι όταν μιλάω με τα παιδιά και μου λένε ότι τους λείπω».

Απαντώντας στο ερώτημα της δημοσιογράφου σχετικά με το κατά πόσο έχει αλλάξει η ζωή του μετά από τον ερχομό των δύο παιδιών του: «Θεωρώ πως είναι μία άλλη ζωή. Ένα άλλο βιβλίο. Έχει μόνιμα έναν κόμπο στο στομάχι, ένα άγχος. Πάντα το μυαλό σου είναι εκεί».

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Δήμος Αναστασιάδης: Η απάντηση για τη βάφτιση των παιδιών του

Τέλος, μίλησε για την βάφτιση των παιδιών του. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Τζένη Θεωνά, δέχονται συχνά σχετικές ερωτήσεις, με τον ερμηνευτή να αναφέρει: «Μας έχει κουράσει να το ρωτάνε. Έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές απασχολεί περισσότερο τους άλλους, παρά εμάς που για κάποιους δικούς μας λόγους δεν το κάνουμε. Κάποια θέματα έχουν δημιουργηθεί και κάποια στιγμή ίσως να το κάνουμε. Ίσως να θέλουμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο», κατέληξε ο Δήμος Αναστασιάδης.

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