Οι απαντήσεις που έδωσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στους διαδικτυακούς της φίλους για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μετά τη γέννα.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν για πρώτη φορά γονείς, φέρνοντας στον κόσμο ένα μικρό αγοράκι και το ζευγάρι προσπαθεί να βρει τις νέες του ισορροπίες.

Όπως έγινε γνωστό, λίγες ώρες μετά από τη γέννα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο να ακολουθήσει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή για να ξεπεραστεί.

Μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει γνωστό το τί πραγματικά συνέβη, ωστόσο η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε το λόγο που ανέβασε υψηλό πυρετό.

Μάλιστα, μίλησε για την υγεία του παιδιού της, αποκαλύπτοντας ότι ο μικρός γεννήθηκε με ίκτερο και αναγκάστηκε να κάνει ορισμένες φωτοθεραπείες για να επανέλθει.

Απαντώντας αρχικά στο ερώτημα σχετικά με το τί συνέβη με την υγεία της, αποκάλυψε: «Δυστυχώς μετά την καισαρική ανέβασα πυρετό μέχρι 38,5 κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Όπως καταλαβαίνεται ανησυχήσαμε όλοι πολύ… Διαπιστώθηκε ότι μετά τον τοκετό «ξύπνησε» ένα μικρόβιο που έχουμε όλοι οι άνθρωποι στον οργανισμό μας, το οποίο μου προκάλεσε τον πυρετό. Μόλις μου έδωσαν την κατάλληλη αντιβίωση, άρχισα να γίνομαι καλύτερα, βέβαια την αγωγή την συνέχισα και στο σπίτι. Δεν θα σας κρύψω ότι ήταν μία δύσκολη περίοδος. Προσπαθούσα να διαχειριστώ όλες τις ημέρες με τον μπέμπη, τον θηλασμό, την ανάρρωση από την καισαρική, και ταυτόχρονα, τον πυρετό. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν», έγραψε μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του Survivor.

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Η υγεία του μωρού μετά τη γέννα

Παράλληλα, μίλησε για το περαστικό θέμα που αντιμετώπισε ο γιο της, καθώς μία από τις ερωτήσεις ήταν η εξής: «Γιατί τον είχαν κάτω από μπλε φως;».

Όπως εξήγησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αυτό συνέβη καθώς ο γιος της γεννήθηκε με ίκτερο και χρειάστηκε να κάνει ορισμένες φωτοθεραπείες για να αντιμετωπιστεί άμεσα:

«Ο μπεμπίνος εμφάνισε λίγο ίκτερο, γι’ αυτό χρειάστηκε να κάνει φωτοθεραπεία για λίγες ημέρες. Ευτυχώς όλα πήγαν τέλεια και πέρασε πολύ γρήγορα», εξήγησε χαρακτηριστικά.