Η Αντελίνα Βαρθακούρη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η φωτιά και η απώλεια του σπιτιού.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, η Αντελίνα Βαρθακούρη όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στις προσωπικές σχέσεις και στον γάμο της Αντελίνας Βαρθακούρη με το σύζυγό της, Χάρη, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι ως ζευγάρι βίωσαν δύσκολες περιόδους.

Όπως εξήγησε, μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής τους ζωής ήταν όταν έχασαν το σπίτι τους λόγω φωτιάς, γεγονός που τους οδήγησε στο να ξεκινήσουν από την αρχή, δοκιμάζοντας παράλληλα την σχέση τους.

«Γνωριστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και όλα προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα, οπότε στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζει ο ένα τον άλλον μετά το γάμο, ήρθε πολύ γρήγορα και ένα παιδί. Έχουμε περάσει και εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους. Ο Χάρης, είναι ένα παιδί χωρισμένος γονιών, δεν θα πω για όλα τα παιδιά, αλλά για το Χάρη ίσως ήταν εύκολο, από την άλλη ήθελε η οικογένειά του να πετύχει. Του το ‘δίνω’ αυτό. Σε κομβικά σημεία το έδειξε. Και αυτός άντεξε, δεν άντεξα μόνο εγώ», εξομολογήθηκε αρχικά η Αντελίνα Βαρθακούρη και συνέχισε:

«Από τη δική μου την πλευρά θεωρούσα ότι όταν έφτανα να πω ότι ‘δεν μπορώ άλλο’ κάτι μέσα μου… Ήταν τόσα πολλά τα θετικά που πάνω σε μία ρουτίνα και δύσκολη καθημερινότητα, νευρικότητα που φέρνει η ρουτίνα, τα προσπερνάς σαν να είναι αυτονόητα αλλά δεν είναι», εξήγησε αποκαλύπτοντας παράλληλα μία προσωπική συζήτηση που είχε με τον πατέρα της και την οδήγησε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.

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Αντελίνα Βαρθακούρη: Η εξομολόγηση για τη φωτιά στο σπίτι τους

Σε δεύτερο χρόνο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μάθει περαιτέρω αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του ζευγαριού λόγω βραχυκυκλώματος, χάνοντας την περιουσία τους και το πώς αυτό επηρέασε τελικά τη σχέση τους ως ζευγάρι.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη διευκρίνισε ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους, γεγονός που επηρέασε σημαντικά και την ψυχολογία της, ωστόσο μέσω αυτού κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα θετικά χαρακτηριστικά ο ένας του άλλου.

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«Ήταν ένα από τα πολλά άσχημα περιστατικά που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς δεν έτυχε γι’ αυτό. Ήταν από ένα βραχυκύκλωμα. Λείπαμε εμείς, αλλά βιώσαμε τι είναι να χάνεις όλο σου το βιος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Εγώ με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε και δύο μωρά παιδιά, έπρεπε να γίνουν όλα γρήγορα…».

Και πρόσθεσε; «Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον ‘καραγκιόζη’. Κλεινόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Έλουζα τα μαλλιά μου αι έφευγαν τούφες… Είχα διαβάσει κάπου ότι όταν είναι ψυχολογικό αυτό πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το προσπερνάς και προσπαθούσα να φέρω μία ίαση στην ψυχή μου, να δω το φωτεινό κομμάτι. Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μείον. Όμως, ακόμη και όταν τα πράγματα τα βλέπει πολύ μαύρα, σήμερα μπορώ να πω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο που ο ένας δεν έβλεπε τα θετικά του άλλου».