Η απάντηση που έδωσε η Ιωάννα Τούνη χρήστη των social media που της έγραψε ότι είναι «για τα πανηγύρια».

Εκτός Ελλάδος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη η οποία κατάφερε να αποδράσει μαζί με φίλες και συνεργάτιδές της προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές κινήσεις για την εταιρεία ρούχων που διατηρεί.

Όπως είναι αναμενόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών της αναρτά υλικό στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media και συχνά δέχεται τόσο θετικά, όσο και αρνητικά σχόλια γι’ αυτό.

Στην προκειμένη περίπτωση ένας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε σε ανάρτησή της ότι είναι «για τα πανηγύρια», με την ίδια χαρίζει την απάντησή της μέσα από ένα σχετικό βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο TikTok.

Σε αυτό, υποδύεται ότι κλαίει, μέχρι τη στιγμή που «αλλάζει» η διάθεσή της και αρχίζει το χορό, ενώ συνόδευσε το βίντεο γράφοντας: «Κλαίω γιατί μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει!».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7656392158416571670}

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Το σχετικό απόσπασμα έχει συγκεντρώσει από νωρίς πληθώρα από νέα σχόλια και likes με ορισμένους χρήστες να την επικρίνουν και άλλους να τη στηρίζουν για τις αποφάσεις και τη ζωή της.

Η Ιωάννα Τούνη ωστόσο, φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές της σε εξωτικό προορισμό και συγκεκριμένα στο Μπαλί, ενώ συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ημέρα της.