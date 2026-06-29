Η αναφορά του Τάσου Ξιαρχού στον Φωκά Ευαγγελινό: «Δεν μετανιώνω αυτά που έχω πει», δήλωσε.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Τάσος Ξιαρχό, αποκαλύπτοντας τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αναφερόμενος παράλληλα στον Φωκά Ευαγγελινό.

Ειδικότερα, ο γνωστός χορογράφος, αποκάλυψε την απόφασή του να στραφεί προς την σκηνοθεσία, παρόλο που δεν το έχει σπουδάσει: «Το πρόγραμμα έχει πολλά βίντεο κλιπ και ό,τι τύχει. Τώρα που είμαι και σκηνοθέτης… Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να χορεύουν, πονάει η μέση μου, δεν μπορώ να χορεύω», τόνισε με χιούμορ και συνέχισε:

«Αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, δεν το έχω σπουδάσει αλλά το έχω μάθει τόσα χρόνια με τη δουλειά, έχω κάνει πάνω από 400 βίντεο κλιπ, τώρα που τα μέτραγα», εξήγησε ο Τάσος Ξιαρχό.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση μίλησε για τον Φωκά Ευγγαλινό. Όπως εξήγησε, τα όσα έχει αναφέρει για εκείνον στο παρελθόν, δεν τα μετανιώνει, ωστόσο τον θαυμάζει για το έργο του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του ως ο «νέος Φωκάς Ευαγγελινός»:

«Θα έλεγα ότι είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός. Ό,τι και να έχω πει για το Φωκά Ευαγγελινό έχει κάνει μία τρομερή ιστορία. Είναι ένας τρομερός άνθρωπος. Δεν παίρνω πίσω αυτά που έχω πει. Τα σκέφτηκα. Δεν είναι ότι δεν ισχύουν απλά τα έχω πει με πολύ λάθος τρόπο», δήλωσε ο Τάσος Ξιαρχό στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

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