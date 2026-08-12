Η ΕΑΣ αποφέρει περίπου 790 εκατ. ευρώ ετησίως και αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης του ΑΚΑΓΕ.

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ενόψει και της κρίσιμης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το βασικό σενάριο προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολό της, όπως συμβαίνει σήμερα.

Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ

Η ΕΑΣ αποφέρει περίπου 790 εκατ. ευρώ ετησίως και αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης του ΑΚΑΓΕ, του «κουμπαρά» του ασφαλιστικού συστήματος, το σωρευμένο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε περίπου 23 δισ. ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται σήμερα στις κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της.

Όταν μια σύνταξη υπερβεί το συγκεκριμένο όριο, η κράτηση υπολογίζεται επί ολόκληρου του ποσού. Αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της πιλοτικής δίκης που έχει προσδιοριστεί για τις 7 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία καλείται να κρίνει κατά πόσο συμβαδίζει με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Πώς θα αλλάξει η κράτηση για τους συνταξιούχους

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα αναλογικότερο σύστημα, στο οποίο η ΕΑΣ θα επιβάλλεται αποκλειστικά στο ποσό πάνω από τα 1.468 ευρώ. Παράλληλα, μελετάται η μείωση των οκτώ σημερινών κλιμακίων.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος με σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλλει σήμερα ΕΑΣ 120 ευρώ, καθώς ο συντελεστής 6% εφαρμόζεται στο σύνολο του ποσού. Με το νέο μοντέλο, η εισφορά θα υπολογίζεται στα 532 ευρώ πάνω από το όριο και η κράτηση θα μπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 64 ευρώ.

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Οι αλλαγές μπορούν να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων κατά περίπου 30 έως και πάνω από 100 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνταξη. Ωστόσο, οποιαδήποτε μείωση της ΕΑΣ δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος, καθώς περιορίζει τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ.

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