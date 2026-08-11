Προβλέπεται η κατάταξη 370 ατόμων στον Στρατό Ξηράς, 350 στο Πολεμικό Ναυτικό και 250 στην Πολεμική Αεροπορία.

Στην πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το 2026, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων ΕΠΟΠ κατευθύνεται στον Στρατό Ξηράς. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατάταξη 370 ατόμων στον Στρατό Ξηράς, 350 στο Πολεμικό Ναυτικό και 250 στην Πολεμική Αεροπορία. Επιπλέον, πέντε θέσεις προβλέπονται για το Κοινό Νομικό Σώμα και 25 για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής. Με την παραπάνω κατανομή συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των 1.000 νέων Επαγγελματιών Οπλιτών.

Για τον καθορισμό των θέσεων ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις των Ανώτατων Συμβουλίων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, προηγήθηκαν εισηγήσεις του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, καθώς και εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στις 31 Ιουλίου 2026. Στην απόφαση επισημαίνεται επίσης ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού αριθμού των 40.000 θέσεων ΕΠΟΠ που προβλέπονται για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σημαντικό είναι και το δημοσιονομικό αποτύπωμα της απόφασης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η συνολική οικονομική επιβάρυνση που προβλέπεται έως και το 2033 ανέρχεται σε 175,78 εκατ. ευρώ, με τις σχετικές δαπάνες να κατανέμονται ανά έτος.