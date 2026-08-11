Για το 2026, η διοίκηση της Pfizer Ελλάς προβλέπει ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 2025

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και η κερδοφορία της Pfizer Ελλάς στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025, με την εταιρεία να καταγράφει κύκλο εργασιών άνω των 305 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων που πλησίασαν τα 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 305,46 εκατ. ευρώ, από 303,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 24,75 εκατ. ευρώ, έναντι 21,95 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,7%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε περίπου 19 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των λοιπών συνήθων εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 93 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Τα συγκεκριμένα έσοδα προέρχονται από επαναχρεώσεις εξόδων προς άλλες εταιρείες του ομίλου Pfizer και συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία του παγκόσμιου κέντρου της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας, το μικτό αποτέλεσμα υποχώρησε στα 64,13 εκατ. ευρώ από 74,17 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να περιορίζεται στο 20,99% από 24,43%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την υψηλότερη επιβάρυνση του κόστους πωλήσεων λόγω αυξημένης πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων. Αντίθετα, το περιθώριο κέρδους προ φόρων βελτιώθηκε στο 8,10% από 7,23%.

Οι προβλέψεις για το 2026

Η καθαρή θέση της Pfizer Ελλάς διαμορφώθηκε στα 169,1 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 246 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 30,9 εκατ. ευρώ και στη διανομή μερίσματος ύψους 64,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 2025 είχε εγκρίνει τη διανομή 64,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 6,30 ευρώ ανά μετοχή.

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Σημαντική μεταβολή καταγράφηκε και στις εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες μειώθηκαν στα 148 εκατ. ευρώ από 190 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω είσπραξης απαιτήσεων από το Δημόσιο. Αντίθετα, οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε αυξημένα υπόλοιπα προς συνδεδεμένες εταιρείες. Οι προβλέψεις για rebate και clawback ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, από 112 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το 2026, η διοίκηση της Pfizer Ελλάς προβλέπει ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 2025, με την πρόβλεψη να παραπέμπει σε σταθεροποίηση των εσόδων γύρω από τα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ, χωρίς πάντως η εταιρεία να δίνει συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο για τη νέα χρήση.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της δραστηριότητας

Ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις γίνεται στην παρουσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία αναφέρει ότι το παγκόσμιο κέντρο της στην πόλη περιλαμβάνει πλέον τέσσερις οργανισμούς και απασχολεί 1.200 εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Πρόκειται για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών, το Τμήμα Ασφάλειας Φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνησης και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία από μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική δραστηριότητα της Pfizer σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 2,5 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2030 και θα υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περίπου 3.900 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο.

Μόνο για τη Θεσσαλονίκη, η επίδραση στο ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας υπολογίζεται σε 1,14 δισ. ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020-2030, ενώ η παρουσία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα υποστηρίζει κατά μέσο όρο περίπου 1.750 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στην περιοχή.