Η διοίκηση της Sunel διατηρεί θετικές προσδοκίες και για το 2026.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος Sunel το 2025, με τον κύκλο εργασιών να υπερδιπλασιάζεται και την κερδοφορία να ενισχύεται σημαντικά, σε μια χρονιά κατά την οποία διεύρυνε τη δραστηριότητά του στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία του.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Sunel Συμμετοχών, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 230,06 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 84 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 174%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,38 εκατ. ευρώ από 533 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 6,73 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 400 χιλ. ευρώ το 2024.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 12,64 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 5,5% από 2,1%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,9 εκατ. ευρώ από 2,07 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 5,6% από 2,47%.

Τα έργα

Η ισχυρή οικονομική επίδοση συνοδεύτηκε από σημαντική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων της Sunel. Κατά τη διάρκεια του 2025 βρίσκονταν υπό κατασκευή έργα συνολικής ισχύος 840 MWp στην Ελλάδα και επιπλέον 846 MWp σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.

Την ίδια περίοδο υπεγράφησαν νέες συμβάσεις για έργα ισχύος 20 MWp στην Ελλάδα, 12 MWp στην Κύπρο και 54 MWp στην Ισπανία. Ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε συμφωνία για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών προς την αλυσίδα σούπερ μάρκετ KORZINKA στο Ουζμπεκιστάν, η οποία αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές 35 καταστημάτων και ενός κέντρου διανομής.

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Η διοίκηση της Sunel διατηρεί θετικές προσδοκίες και για το 2026. Με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα κινηθεί ανοδικά, καθώς συνεχίζεται η αύξηση της ζήτησης για καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ελλάδα αναμένεται η έναρξη κατασκευής νέων έργων που βρίσκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ ως σημαντικές αγορές για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου προσδιορίζονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ρουμανία.