Το συνολικό performance score του Ομίλου αυξήθηκε σε 50,83 μονάδες, από 47,04 προηγουμένως, με αποτέλεσμα η συνολική αξιολόγηση να αναβαθμιστεί σε «B-» από «C+».

Στις κορυφαίες εταιρείες του διεθνούς ενεργειακού κλάδου ως προς τις επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) κατατάσσεται πλέον ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά τη νέα αναβάθμιση της αξιολόγησής του από την ISS STOXX και την απόκτηση του «Prime Status».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, το συνολικό performance score του Ομίλου αυξήθηκε σε 50,83 μονάδες, από 47,04 προηγουμένως, με αποτέλεσμα η συνολική αξιολόγηση να αναβαθμιστεί σε «B-» από «C+». Η εξέλιξη ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση των επιδόσεων του Ομίλου σε ζητήματα βιωσιμότητας και ESG.

«Prime Status» με υψηλότερη βαθμολογία

Η απόκτηση του Prime Status έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για διάκριση που απονέμεται από την ISS STOXX σε επιχειρήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας που έχει θέσει ο οργανισμός για τον εκάστοτε κλάδο.

Στην κατηγορία των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας (Electric Utilities), το συγκεκριμένο καθεστώς αποδίδεται σε εταιρείες που συγκεντρώνουν αξιολόγηση «B-» και άνω, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται πλέον η ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η νέα αναβάθμιση αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος στην ενσωμάτωση υπεύθυνων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών πρακτικών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η διαχείριση ουσιαστικών ζητημάτων ESG, ο περιορισμός των σχετικών κινδύνων και η προσπάθεια δημιουργίας θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος.

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Η ISS STOXX συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης στον τομέα της βιωσιμότητας. Εξετάζει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται κινδύνους και ευκαιρίες ESG.

Ως βραχίονας υπεύθυνων επενδύσεων της Institutional Shareholder Services Inc., διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση ESG. Αξιολογεί περισσότερες από 8.600 εταιρείες και εξυπηρετεί περίπου 5.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές διεθνώς.

Το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων

Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένου ενεργειακού μετασχηματισμού, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την απολιγνιτοποίηση.

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, ο Όμιλος προγραμματίζει περαιτέρω επενδύσεις σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών.

Ενδεικτική της κατεύθυνσης των επενδύσεων είναι η εικόνα του 2025. Από τις συνολικές επενδύσεις ύψους 2,8 δισ. ευρώ, το 87% κατευθύνθηκε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή, καθώς και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Πρόκειται για τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου και συνδέονται άμεσα με τον στόχο για μεγαλύτερη συμμετοχή καθαρών μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Από την πράσινη μετάβαση στις νέες ενεργειακές λύσεις

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ διευρύνει την ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων για τους πελάτες της, με στόχο να υποστηρίξει τόσο τον εξηλεκτρισμό όσο και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Corporate Rating της ISS STOXX χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και αξιοποιείται από την επενδυτική κοινότητα για την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Η στρατηγική του Ομίλου συνδέεται, τέλος, με τη δημιουργία ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και τη συμβολή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.