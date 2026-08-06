Το δυνατό χαρτί του εξαμήνου της HELLENiQ ENERGY, η δικαστική διαμάχη της Coca-Cola HBC με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα ΚΑΕ και το τέλος των αφορολογήτων στα χερσαία σύνορα, η Eurobank και το έκτακτο κέρδος από την Bancpost

Η HELLENiQ ENERGY

Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της HELLENiQ ENERGY αναδείχθηκε στο σημαντικότερο στοιχείο των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, που ανήλθαν σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στον όμιλο να μειώσει αισθητά τον καθαρό δανεισμό και τους δείκτες μόχλευσης, ενώ παράλληλα διατήρησε την απαιτούμενη χρηματοδοτική ευελιξία για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης ο καθαρός δανεισμός της HELLENiQ ENERGY διαμορφώθηκε στα 1,967 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Η αποκλιμάκωση του δανεισμού αποτυπώθηκε και στους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης gearing, που εκφράζει τον καθαρό δανεισμό ως ποσοστό των απασχολούμενων κεφαλαίων, μειώθηκε στο 36% από 44% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε στο 1,3x από 1,9x, εξέλιξη που αντανακλά τη βελτιωμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι επιμέρους δραστηριότητες. Στον κλάδο διύλισης και εμπορίας (downstream), ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε στο 1,0x από 1,5x, ενώ στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 4,3x έναντι 4,7x, παρά την αύξηση του δανεισμού που συνδέεται με τη χρηματοδότηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο δανεισμός του downstream περιορίστηκε στα 1,321 δισ. ευρώ από 1,621 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο δανεισμός χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse project finance) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 362 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο δανεισμός του κλάδου Power αυξήθηκε στα 284 εκατ. ευρώ από 155 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Το 97% του μικτού δανεισμού προήλθε από δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές (committed facilities), ενώ το διαθέσιμο περιθώριο άντλησης ρευστότητας υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ. Ο δανεισμός χωρίς δικαίωμα αναγωγής αντιστοιχεί στο 11% των συνολικών δεσμευμένων πιστωτικών γραμμών. Τέλος, ως προς το προφίλ λήξεων, οι ωριμάνσεις του μακροπρόθεσμου δανεισμού ημεγαλύτερη λήξη εντοπίζεται το 2029 και περιλαμβάνει ομολογιακή έκδοση ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ για την περίοδο 2032-2043 απομένουν περίπου 199 εκατ. ευρώ δανεισμού project finance και 42 εκατ. ευρώ από δάνεια δομημένης χρηματοδότησης και χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακύρωση προστίμου στην Κύπρο

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως η HELLENiQ ENERGY έκλεισε «μια και καλή» τη δικαστική υπόθεση που αφορούσε την ΕΚΟ Κύπρου. Η υπόθεση σχετιζόταν με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου να επανεκκινήσει έρευνα για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στη χονδρική αγορά, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2004 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2006. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή είχε επιβάλει στις 15 Νοεμβρίου 2017 πρόστιμο ύψους 5 εκατ. ευρώ στην ΕΚΟ Κύπρου. Ωστόσο, στις 29 Απριλίου 2021, το αρμόδιο δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της εταιρείας, ακυρώνοντας το πρόστιμο. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με την προακροαματική διαδικασία να πραγματοποιείται στις 27 Οκτωβρίου 2025. Ακολούθησε η κατάθεση υπομνήματος από την Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η ΕΚΟ Κύπρου Ltd υπέβαλε εμπρόθεσμα το δικό της υπόμνημα ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Με απόφαση που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου 2026, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε την έφεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, επικυρώνοντας την ακύρωση του προστίμου και θέτοντας οριστικά τέλος στη δικαστική διαμάχη.

ΔΕΗ: Στο 1,2x το Net debt-to-EBITDA

Σε αντίθεση με τη HELLENiQ ENERGY, όπου η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού στηρίχθηκε στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές του πρώτου εξαμήνου, στη ΔΕΗ η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αποδίδεται κυρίως στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της βάση. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 2026 σε 979 εκατ. ευρώ, έναντι 604 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής της επίδοσης. Παράλληλα, οι επενδυτικές εκροές διαμορφώθηκαν σε 1,245 δισ. ευρώ, καθώς συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και εξαγορές. Καθοριστικό ρόλο, διαδραμάτισε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία η ΔΕΗ άντλησε καθαρά 4,231 δισ. ευρώ, οδηγώντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα 6,39 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA (Net debt-to-EBITDA) υποχώρησε στο 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του ομίλου.

Coca-Cola HBC - Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τέσσερα χρόνια μετά, το «μέτωπο» της Coca-Cola HBC Greece ΑΒΕΕ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η τελική κρίση μεταφέρεται πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την αίτηση αναίρεσης που άσκησε η Αρχή κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2022, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού κοινοποίησε την απόφασή της, με την οποία έκρινε ότι η Coca-Cola HBC Greece ΑΒΕΕ είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά άμεσης κατανάλωσης ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου cola και non-cola. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, καθώς και διορθωτικό μέτρο που αφορούσε τη διαχείριση των ψυγείων αναψυκτικών και παρέμεινε σε ισχύ έως το τέλος του 2024. Η Coca-Cola HBC κατέβαλε το πρόστιμο τον Μάιο του 2023 και συμμορφώθηκε με το διορθωτικό μέτρο, διατηρώντας ωστόσο τη διαφωνία της με την απόφαση της Επιτροπής. Η εταιρεία προσέφυγε στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, με την εκδίκαση της υπόθεσης να πραγματοποιείται τελικά στις 12 Δεκεμβρίου 2024, έπειτα από αναβολή από την αρχικά προγραμματισμένη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2024. Στις 28 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3713/2025 απόφασή του, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στις 27 Ιανουαρίου 2026. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η προσφυγή της Coca-Cola HBC, ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 762/2021 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην Αρχή για νέα κρίση. Μετά την έκδοση της απόφασης, το ποσό του προστίμου που είχε καταβάλει η εταιρεία επιστράφηκε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αντέδρασε ασκώντας στις 23 Μαρτίου 2026 αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου. Η αίτηση κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στις 8 Απριλίου 2026, ενώ στις 8 Ιουλίου 2026 η Coca-Cola HBC Greece κατέθεσε το σχετικό υπόμνημά της. Μέχρι σήμερα δεν είχε οριστεί δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών

Ιστορικό υψηλό κύκλου εργασιών και ισχυρή άνοδο της κερδοφορίας κατέγραψαν τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) το 2025. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 539 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,1% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πωλήσεις εκτός ενδοομιλικών συναλλαγών ανήλθαν στα 525,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επίδοση αυτή οφείλεται στη διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης, στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στη βελτίωση της αεροπορικής και οδικής συνδεσιμότητας της χώρας. Τα αεροδρόμια παρέμειναν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου, με πωλήσεις 368,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,9%, ενώ ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισαν τα καταστήματα στα χερσαία σύνορα (+14,5%) και στα λιμάνια (+17,8%). Η εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική του ελβετικού πολυεθνικού ομίλου Avolta (πρώην Dufry AG), ενίσχυσε σημαντικά και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 79 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,5% σε σχέση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 51,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,6%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 97,8 εκατ. ευρώ.

Τέλος τα αφορολόγητα στα χερσαία σύνορα

Αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών αναμένεται να έχει η κατάργηση του καθεστώτος αφορολόγητων πωλήσεων στα χερσαία σύνορα της χώρας με τρίτες χώρες από την 1η Ιανουαρίου 2026. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η παράταση του δικαιώματος πώλησης αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλες οι πωλήσεις στα συγκεκριμένα σημεία διενεργούνται πλέον με φορολόγηση, εξέλιξη που θα επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας τόσο το 2026 όσο και τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις της αλλαγής στο επιχειρηματικό και οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Η Eurobank και η Bancpost

Επανερχόμαστε σε ένα θέμα που έχει αναδείξει η στήλη. Όπως διαβάσαμε στην εξαμηνιαία έκθεση της Eurobank, η τράπεζα στο τέλος του πρώτου εξάμηνου 2026 κατέγραψε έκτακτο κέρδος ύψους 27 εκατ. ευρώ (19 εκατ. ευρώ μετά από φόρους), το οποίο συνδέεται με την πώληση της πρώην θυγατρικής της Bancpost το 2018. Το κέρδος προέκυψε από τον αντιλογισμό πρόβλεψης ύψους 27 εκατ. ευρώ, η οποία είχε σχηματιστεί βάσει ρητρών αποζημίωσης της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας και αφορούσε το πόρισμα φορολογικού ελέγχου που είχε κοινοποιηθεί στη Bancpost S.A. το 2018. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη γνωστοποίηση στην Eurobank της πλήρους απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρουμανίας, με την οποία δικαιώθηκαν η ίδια και η Banca Transilvania, ως νομικός διάδοχος της Bancpost, για την πλειονότητα των φορολογικών ζητημάτων που είχαν αμφισβητηθεί από τις ρουμανικές αρχές.