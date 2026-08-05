Θετικές ήταν οι επιδόσεις και στις τρεις γεωγραφικές κατηγορίες αγορών.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε η Coca-Cola HBC στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη διοίκηση να αναβαθμίζει τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις για το σύνολο του έτους, καθώς η ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων και η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας ενισχύουν τις προοπτικές του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα οργανικά καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,6%, ενώ σε δημοσιευμένη βάση ενισχύθηκαν κατά 10,8%, φθάνοντας τα 6,23 δισ. ευρώ. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,5%, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν άνοδο 6,4% και τα ποτά ενέργειας να καταγράφουν αύξηση 26,1%. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,9%, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (Revenue Growth Management).

Η εταιρεία σημειώνει ότι, παρά το όφελος από τις τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο, η υποκείμενη δυναμική ενισχύθηκε περαιτέρω στο δεύτερο τρίμηνο, όταν ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,8%, υποστηριζόμενος από ευρείας βάσης ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες και τις αγορές. Παράλληλα, η Coca-Cola HBC αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 80 μονάδες βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών και κατά 40 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Η βελτίωση των πωλήσεων αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,2% σε οργανική βάση και κατά 17% σε δημοσιευμένη βάση, διαμορφούμενα στα 760,1 εκατ. ευρώ. Το συγκρίσιμο περιθώριο λειτουργικού κέρδους ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, στο 12,2%, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, στο 37,8%, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων. Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,51 ευρώ, αυξημένα κατά 15,2%, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 215,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με πέρυσι λόγω των αυξημένων επενδύσεων.

Θετικές ήταν οι επιδόσεις και στις τρεις γεωγραφικές κατηγορίες αγορών. Στις αναπτυγμένες αγορές τα οργανικά καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2%, στις αναπτυσσόμενες κατά 9% και στις αναδυόμενες κατά 12%, με τις τελευταίες να καταγράφουν και τη μεγαλύτερη αύξηση λειτουργικών κερδών, κατά 23,9%. Στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, με θετική συμβολή από τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας, τον καφέ και τα ποτά για αθλούμενους.

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Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του, υλοποιώντας σε συνεργασία με την The Coca-Cola Company εκστρατείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, λανσάροντας τη νέα συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 18 αγορές και νέα προϊόντα Monster, ενώ ο καφές κατέγραψε αύξηση 24,5% στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης. Επιπλέον, δημιούργησε νέο Digital Hub στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναβάθμιση των προβλέψεων

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Coca-Cola HBC προχώρησε σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για το 2026. Πλέον εκτιμά ότι η οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις θα διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6%-7%, ενώ η οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 8% και 10%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 7%-10%. Παράλληλα, αναθεώρησε προς το καλύτερο και την τεχνική καθοδήγησή της, προβλέποντας θετική επίδραση από τις συναλλαγματικές διαφορές και χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα για το σύνολο της χρήσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, ανέφερε ότι η αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 9,6% αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου, τις επενδύσεις στις εμπορικές δυνατότητες και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όπως σημείωσε, παρά το απαιτητικό και αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και να δημιουργεί αξία, γεγονός που δικαιολογεί την αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών κατευθύνσεων για το 2026.