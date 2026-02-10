Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στις επιδόσεις των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, με τα τελευταία να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση άνω του 28%.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Coca-Cola HBC, παρουσιάζοντας αύξηση καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 8,1% σε οργανική βάση και άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 2,8%, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 .

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στις επιδόσεις των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, με τα τελευταία να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση άνω του 28%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 11,6 δισ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση, αυξημένα κατά 7,9%, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,36 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οργανική αύξηση 11,5%. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο ενισχύθηκε στο 11,7%, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική μόχλευση και τη στοχευμένη διαχείριση αύξησης εσόδων. Παράλληλα, η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 19,4%, ενισχυμένη κατά 100 μονάδες βάσης.

Σε επίπεδο αγορών, θετική οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις καταγράφηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Οι αναπτυγμένες αγορές κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,3%, οι αναπτυσσόμενες κατά 6,1%, ενώ οι αναδυόμενες αγορές σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο με 13,2%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Αφρική. Στην Ελλάδα, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 0,6%, με υψηλές επιδόσεις στα ποτά ενέργειας και θετική συμβολή της Coke Zero και της Sprite.

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 19,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,72 ευρώ, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, στα 700 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Ο Όμιλος διατήρησε ισχυρό ισολογισμό, με τον λόγο καθαρού δανεισμού προς συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA στο 0,7x, και ανακοίνωσε προτεινόμενο τακτικό μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, το 2025 σημαδεύτηκε από τη συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στην αφρικανική ήπειρο και δημιουργεί προοπτικές βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης. Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για το 2026, αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις εξειδικευμένες δυνατότητες του Ομίλου, με στόχο περαιτέρω πρόοδο στους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης.