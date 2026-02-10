Η έκθεση θέτει το πλαίσιο για μια ολοκληρωτική ιδεολογική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ στην ετήσια διάσκεψη για την ασφάλεια, η οποία ξεκινά την Παρασκευή.

Η τάξη ασφαλείας που δέσμευε τη Δύση και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου - από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εξής - δέχεται επίθεση από τον πρόεδρο Τραμπ και ομοϊδεάτες ηγέτες, προειδοποίησαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, με εξαιρετικά ευθύ τρόπο.

Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια εποχή «πολιτικής κατεδάφισης», έγραψε η ομάδα του συνεδρίου στη φετινή Έκθεση Ασφαλείας του Μονάχου 2026, που δημοσιεύθηκε ενόψει της συνάντησης ηγετών και εμπειρογνωμόνων αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πέρυσι στην ίδια Διάσκεψη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει τις ευρωπαϊκές ελίτ πως καταστέλλουν την ελευθερία του λόγου και «ανοίγουν τις πύλες» στη μαζική μετανάστευση, δίνοντας το σήμα πως κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ήταν πλέον ένας αξιόπιστος εταίρος τόσο στον τομέα του εμπορίου, όσο και στην ασφάλεια.

Φέτος, η διάσκεψη αποκτά πιο επείγον τόνο εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στην Ευρώπη για τη «μεταμόρφωση» της στρατηγικής ασφαλείας του Τραμπ παράλληλα με την ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής επιθετικότητας.

Η έκθεση συνοψίζει αυτές τις ανησυχίες, οι οποίες έχουν εκφραστεί επανειλημμένα από Ευρωπαίους αξιωματούχους τους τελευταίους μήνες, με όρους πιο έντονους και λεπτομερείς από αυτούς που συνήθως τολμούν να χρησιμοποιήσουν.

«Ειρωνικά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών - της χώρας που έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης - είναι τώρα ο πρώτος που θέλει να την κατεδαφίσει. Ως αποτέλεσμα, περισσότερο από 80 χρόνια αφότου ξεκίνησε η θεμελίωσή της, η μεταπολεμική διεθνής τάξη βρίσκεται πλέον υπό κατάρρευση».

«Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ», προσθέτουν οι συγγραφείς της έκθεσης, «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει τον ρόλο του "ηγέτη του ελεύθερου κόσμου"».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, απέρριψε τις παραπάνω διατυπώσεις τη Δευτέρα: «Δεν βλέπω έναν κόσμο υπό καταστροφή», δήλωσε σε εκδήλωση με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν προσπαθεί να διαλύσει το ΝΑΤΟ».

Οι ενέργειες του Τραμπ έχουν στόχο να ενισχύσουν την Ευρώπη, υποστήριξε: «Όταν τα παιδιά σας είναι μικρά, εξαρτώνται από εσάς, αλλά αργότερα περιμένετε να βρουν δουλειά, και για μένα εκεί βρισκόμαστε τώρα».

Η χαμένη εμπιστοσύνη στην Δημοκρατία και οι κανόνες που έμειναν στο περιθώριο

Η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα που αποκαλύπτουν αυξανόμενη και ευρέως διαδεδομένη απογοήτευση μεταξύ των κατοίκων των πλούσιων δημοκρατιών, οι οποίοι έχουν χάσει την πίστη τους στην ικανότητα των παραδοσιακών δημοκρατικών θεσμών να επιλύουν προβλήματα και να βελτιώνουν τη ζωή των μελλοντικών γενεών.

Αυτές οι τάσεις ωφελούν προφανώς τον Τραμπ και ηγέτες με παρόμοια πολιτική, όπως ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μίλεϊ.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης αρκετούς τρόπους με τους οποίους ο Τραμπ έχει απομακρυνθεί από τις μακροχρόνιες πρακτικές της μεταπολεμικής εποχής - επιβάλλοντας δασμούς σε παραδοσιακούς συμμάχους ή περικόπτοντας τη βοήθεια προς φτωχές χώρες.

«Ίσως το πιο σοκαριστικό», συνεχίζει η έκθεση, «είναι ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ αγνόησαν πλέον μερικούς από τους πιο βασικούς κανόνες του μεταπολεμικού συστήματος: την εδαφική ακεραιότητα και την απαγόρευση της απειλής ή χρήσης βίας κατά άλλων κρατών».

Σε συμφωνία με το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, η έκθεση προειδοποιεί ότι οι νέες «διαβρωτικές» πολιτικές του Τραμπ μπορεί να δημιουργήσουν έναν κόσμο λιγότερο ασφαλή και ευημερούντα, έναν κόσμο «που θα βασίζεται στις συναλλακτικές συμφωνίες αντί για τις αρχές συνεργασίας, στα ιδιωτικά αντί για δημόσια συμφέροντα, με τους περιφερειακούς ηγεμόνες να θέτουν τους δικούς τους όρους, αδιαφορώντας για τους καθολικούς κανόνες».

Στην φετινή Διάσκεψη ο Τραμπ δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Όπως ούτε και ο Τζέι Ντι Βανς. Ομιλία αναμένεται να απευθύνει το Σάββατο ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: New York Times