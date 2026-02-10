Oι ΗΠΑ θα αναλάβουν τρεις διοικήσεις που βρίσκονται λίγο χαμηλότερα στην ιεραρχία αλλά έχουν σημαντική ευθύνη στις επιχειρήσεις της Συμμαχίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν δύο από τα βασικά διοικητήρια του ΝΑΤΟ - στη Νάπολη της Ιταλίας και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια – σε Ευρωπαίους συμμάχους, όπως δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Reuters χθες Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους. Η διοίκησή του έχει ζητήσει από τη στρατιωτική συμμαχία, που παραδοσιακά κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, να γίνει ένα «ΝΑΤΟ με ηγεσία από την Ευρώπη».

Η Ουάσιγκτον θα μεταβιβάσει την ηγεσία του διοικητηρίου του ΝΑΤΟ στη Νάπολη, το οποίο επικεντρώνεται στο νότιο τμήμα της Συμμαχίας, στην Ιταλία, και την ηγεσία του διοικητηρίου στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, που εστιάζει στο βόρειο τμήμα της Συμμαχίας, στη Βρετανία.

Σε αντάλλαγμα, όπως αναφέρει το Euractriv, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους ίδιους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τρεις διοικήσεις που βρίσκονται λίγο χαμηλότερα στην ιεραρχία αλλά έχουν σημαντική ευθύνη στις επιχειρήσεις της Συμμαχίας - το Allied Air Command (αεροπορικές δυνάμεις), το Allied Maritime Command (ναυτικές δυνάμεις) και το Allied Land Command (χερσαίες δυνάμεις).

Ερωτηθείς για τις προγραμματισμένες αλλαγές, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Οι σύμμαχοι συμφώνησαν σε μια νέα κατανομή ευθύνης στο Διοικητικό Σχήμα του ΝΑΤΟ, στην οποία οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων μελών του ΝΑΤΟ, θα παίζουν πιο εξέχοντα ρόλο στην ηγεσία των στρατιωτικών δυνάμεων της Συμμαχίας».

Οι αλλαγές, που αναφέρθηκαν πρώτα από τη γαλλική πηγή La Lettre, θα χρειαστούν μήνες για να υλοποιηθούν, δήλωσαν διπλωμάτες του ΝΑΤΟ στο AFP, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η αναδιάταξη των διοικητικών θέσεων του ΝΑΤΟ έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να μειώσει την αμυντική της παρουσία στην Ευρώπη για να επικεντρωθεί σε άλλες απειλές, όπως η Κίνα.

Ωστόσο, η στρατιωτική υπερδύναμη Ουάσιγκτον θα παραμείνει κεντρική, καθώς θα έχει τον έλεγχο των κύριων αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών διοικήσεων του ΝΑΤΟ και θα διατηρήσει την κορυφαία θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αυξήσει τους στρατιωτικούς τους προϋπολογισμούς και πέρυσι συμφώνησαν να αυξήσουν τον στόχο δαπανών του ΝΑΤΟ για την άμυνα.

Ο Τραμπ τον προηγούμενο μήνα προκάλεσε κρίση στη Συμμαχία με τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Tραμπ επιδιώκει να ενισχύσει, και όχι να «διαλύσει» το ΝΑΤΟ, κάνοντας την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη δράση.

«Προσπαθούμε να κάνουμε το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό, όχι να αποσυρθούμε ή να απορρίψουμε το ΝΑΤΟ, αλλά να το κάνουμε να λειτουργεί όπως προοριζόταν, ως συμμαχία 32 ισχυρών και ικανών συμμάχων», δήλωσε ο Γουίτακερ.

