Όπως αποκαλύπτει η αναζήτηση εργασίας στις ΗΠΑ, είναι πρακτικά αδύνατη, αφού χιλιάδες θέσεις εξαφανίζονται επειδή αντικαθίστανται από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, προγράμματα που όλοι πλέον χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους «ταΐζοντας» τη νέα πραγματικότητα.

Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί καθημερινά η τεχνολογία του ΑΙ βρισκονται χιλιάδες εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που αναζητούν μία θέση εργασίας και δεν βρίσκουν. Τα δεδομένα από τις ΗΠΑ είναι άκρως ανησυχητικά για όλα όσα έρχονται σταδιακά και στην Ευρώπη. Οι άνεργοι αναγκάζονται να πληρώσουν για να βρουν μία θέση εργασίας.

Ο τίτλος της Wall Street Journal είναι αποκαλυπτικός για τη νέα πραγματικότητα: Job Hunters Are So Desperate That They’re Paying to Get Recruited (Αυτοί που αναζητούν δουλειά είναι τόσο απελπισμένοι που πληρώνουν για να προσληφθούν).

Η εύρεση μιας θέσης εργασίας σε γραφείο γίνεται τόσο δύσκολη που οι υποψήφιοι - και όχι οι εταιρείες - πληρώνουν τους recruiters για να τους αντιστοιχίσουν με θέσεις.

Σε καλές και κακές οικονομικές περιόδους, οι recruiters συνήθως λειτουργούσαν αντίστροφα: Οι εταιρείες τους πληρώνουν για να βρουν ταλέντα. Τώρα, όμως, όσοι αναζητούν εργασία προσλαμβάνουν μια νέα γενιά λεγόμενων reverse recruiters για να τους βοηθήσουν να εισέλθουν σε μια ανταγωνιστική αγορά, απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα παραδείγματα της νέας πραγματικότητας

Ο Daniel Bejarano, 36 ετών, υπέγραψε για την υπηρεσία reverse recruiting Refer πέρυσι. Ο εκπρόσωπος τεχνητής νοημοσύνης της Refer τον συνέδεσε με ένα στέλεχος στην Golden, μια εταιρεία η οποία αναζητούσε εξιδεικευμένους εργαζόμενους. Ο Bejarano πήρε τη θέση μετά από αρκετές συνεντεύξεις. Στη συνέχεια, πλήρωσε στην Refer το 20% του πρώτου μηνιαίου μισθού του, μόλις αυτός κατέληξε στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Το μοντέλο αντίστροφης πρόσληψης είναι ένα ακόμη σημάδι των αυξανόμενων προκλήσεων για τους εργαζόμενους που αναζητούν εργασία. Για πρώτη φορά από την πανδημία, υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι από ό,τι ανοιχτές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η μέση αναζήτηση εργασίας πλησιάζει τώρα περίπου τους έξι μήνες, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία του Δεκεμβρίου.

Χιλιάδες άτομα από εταιρείες όπως οι Amazon.com, Dow και United Parcel Service εισέρχονται επίσης στην αναζήτηση μέσα στην αγορά εργασίας.

Τα μοντέλα αντίστροφης πρόσληψης ποικίλλουν, αλλά πολλά απαιτούν από τους υποψηφίους να τους καταβάλλουν μέρος του μισθού τους μόλις αποδεχτούν μια θέση εργασίας. Άλλα χρεώνουν μια καθορισμένη τιμή για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους ενός υποψηφίου. Τέτοιες υπηρεσίες συνήθως ξεπερνούν την επαγγελματική καθοδήγηση ή τις αξιολογήσεις βιογραφικών σημειωμάτων και μερικές φορές περιλαμβάνουν τον υπεύθυνο προσλήψεων που υποβάλλει αίτηση εκ μέρους του υποψηφίου.

Μερικοί παραδοσιακοί recruiters είναι επιφυλακτικοί ως προς το μοντέλο. Αμφισβητούν την ηθική της χρέωσης των ανέργων και το ποσοστό επιτυχίας.

Ο Ken Jordan, συνιδρυτής της εταιρείας αναζήτησης στελεχών Purple Gold Partners, δήλωσε ότι οι εταιρείες έχουν χρεώσει τους ανέργους στο παρελθόν για καθοδήγηση σταδιοδρομίας και αξιολόγηση βιογραφικών, αλλά οι reverse recruiters ήταν σπάνιοι. Πρόσφατα, έχει δει μια αύξηση και περισσότεροιτον ρωτούν για το μοντέλο.

«Αυτές οι εταιρείες είναι πολύ καλές στο μάρκετινγκ και νομίζω ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία είναι ευάλωτα και μπορούν εύκολα να επηρεαστούν», είπε.

Ο Sean Cole, ο οποίος απολύθηκε από το Netflix, είχε ενδοιασμούς όταν πλήρωσε για πρώτη φορά έναν recruiter από το Fiverr, μια διαδικτυακή αγορά για εργασία freelance. Αλλά έψαχνε ανεπιτυχώς για δουλειά για περίπου ένα χρόνο.

«Σου στέλνω χρήματα, ελπίζω να λειτουργήσει», θυμήθηκε να σκέφτεται. Το σύνολο ανήλθε σε περίπου 400 δολάρια για να προσαρμόσει το βιογραφικό του και να υποβάλει αίτηση σε 50 θέσεις εργασίας μέσα σε δύο εβδομάδες.

Τελικά καμία δεν οδήγησε σε συνεντεύξεις και ο recruiter του Fiverr συμφώνησε να κάνει έναν ακόμη γύρο αιτήσεων δωρεάν...

Η υπηρεσία Reverse Recruiting Agency χρεώνει 1.500 δολάρια σε μηνιαίες αμοιβές σε όσους αναζητούν εργασία. Υποβάλλει έως και 100 αιτήσεις εργασίας την εβδομάδα.

Μετά την αποδοχή μιας θέσης εργασίας, οι πελάτες πληρώνουν το 10% του μισθού του πρώτου έτους, μείον την αμοιβή του πρώτου μήνα που πλήρωσαν στο πρακτορείο.

Ο ιδρυτής του, δήλωσε ότι προσέλαβε 15 άτομα στη Νοτιοανατολική Ασία και στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί εξατομικευμένα μηνύματα, παριστάνοντας τον υποψήφιο, σε άτομα στην εταιρεία-στόχο.

«Μερικοί άνθρωποι απλώς δεν έχουν χρόνο να το κάνουν, κάποιοι φοβούνται, κάποιοι είναι άνεργοι και βρίσκονται στην τελευταία τους προσπάθεια», είπε.

Η ομάδα του εργάζεται επί του παρόντος με 22 άτομα που αναζητούν εργασία. Η μηνιαία αμοιβή για τους πελάτες έχει περίπου τριπλασιαστεί από τον Ιανουάριο του 2025.