Και όχι δεν είναι το γεγονός ότι έκανε έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl ήταν ίσως η πιο αναμενόμενη στην πρόσφατη ιστορία της διοργάνωσης, και ο Πορτορικανός τραγουδιστής, ράπερ και παραγωγός δεν απογοήτευσε το κοινό. Ίσως μόνο τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα «από τα χειρότερα που έχουν γίνει ποτέ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots στο Levi’s Stadium δεν ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl, ο οποίος είχε κάνει το ντεμπούτο του το 2020 ως καλεσμένος της Shakira, ερμηνεύοντας το κομμάτι του από το «I Like It» της Cardi B.

Επίσης, πρόσφατα ο Πορτορικανός κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κέρδισε την κατηγορία. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες αναπαραγωγές το 2025 ήταν επίσης ο πρώτος καλλιτέχνης στην 60χρονη ιστορία του Super Bowl που τραγούδησε κυρίως στα ισπανικά, σε ένα σόου που ήταν πραγματικά απίστευτο, δημιουργικά ιδιοφυές και πολιτισμικά σημαντικό.

Το υπερθέαμα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν μια ωδή στη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο. Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάμβανε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων και μια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο με κουρείο, κάβα και την εμβληματική «casita», το σπίτι-σύμβολο των συναυλιών του. Το σόου περιλάμβανε μέχρι και έναν αληθινό γάμο επί σκηνής, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του σταρ.

Η λίστα των διάσημων καλεσμένων του Bad Bunny περιελάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής

Οι φήμες για το ποιος θα συμμετάσχει στο σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl κυκλοφορούσαν έντονα εδώ και αρκετό καιρό, με την Cardi B -όπως ήταν λογικό- να είναι η αγαπημένη των θαυμαστών, δεδομένης της προηγούμενης συνεργασίας της με τον Bad Bunny στο «I Like It». Η Cardi εμφανίστηκε σε ρόλο που δεν περιλάμβανε τραγούδι, αλλά ήταν εξίσου δυναμικός. Επίσης είδαμε πλήθος Λατίνων σταρ όπως η Τζέσικα Άλμπα, η Karol G, ο Πέδρο Πασκάλ και πολλοί άλλοι.

Στο σετ εμφανίστηκε και ο Daddy Yankee, όταν οι στίχοι από το «Gasolina» ακούστηκαν από τα ηχεία, ενώ το στάδιο ξεσηκώθηκε όταν ένας άλλος ποπ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή. Ο λόγος για τον Ρίκι Μάρτιν που τραγούδησε το «LO QUE LE PASÓ A HAWAii». Ο σταρ του «Livin’ la Vida Loca» είναι ένθερμος φαν του Bad Bunny, τον οποίο συνεχάρη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την επιτυχία του στα Grammy: «Κέρδισες χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου. Κέρδισες χωρίς να διαγράψεις τις ρίζες σου. Κέρδισες παραμένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο».

Ο Μάρτιν τραγούδησε δίπλα σε μια άδεια καρέκλα, ενώ στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη, χορευτές πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, καταγγέλλοντας με αυτό το τρόπο τους 11 μήνες που το Πουέρτο Ρίκο, παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τον τυφώνα.

Η εμφάνιση του Bad Bunny έδειξε επίσης την αγάπη του για μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ποπ, τη Lady Gaga, η οποία έστειλε ισχυρό μήνυμα με τη συμπερίληψη του «Die With a Smile» που είχε ερμηνεύσει η ίδια το 2017.

{https://youtu.be/ohyeURFUSs0?si=FqBWzUTsGCG7IJVx}

Ο Bad Bunny έστειλε γράμμα αγάπης στη Λατινική Αμερική

Kατά την απονομή των φετινών Grammy, ο Bad Bunny αφιέρωσε το βραβείο του στους μετανάστες, επισφραγίζοντας μια τελετή κατά την οποία πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ. Σε εκείνη την ομιλία μάλιστα, είχε ζητήσει την την κατάργηση της ICE. «Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω "ICE out"», είπε. «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Στο ημίχρονο του Super Bowl, τραγούδησε το «bailar sin miedo» (χορεύω χωρίς φόβο), το οποίο ήταν μια ξεκάθαρη ευχή ότι κανείς δεν πρέπει να ζει με φόβο και όλοι πρέπει να βιώνουμε τη χαρά του χορού. Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, όταν στη σκηνή δίπλα στον καλλιτέχνη, είδαμε να στέκεται ένα μικρό αγόρι που παρέπεμπε στον 5χρονο Λίαμ, ο οποίος κρατήθηκε από τις αρχές μετανάστευσης στη Μινεάπολη, με τον τραγουδιστή να του παραδίδει συμβολικά το βραβείο που είχε κερδίσει στα Grammy.

Επίσης, στο «Monaco», ο Πορτορικανός τραγουδιστής συστήθηκε όχι ως Bad Bunny, αλλά με το πραγματικό του όνομα, Benito Antonio Martínez Ocasio, κάνοντας μια σοβαρή δήλωση ταυτότητας. Περισσότερο από μια σκηνική περσόνα, παρουσιάστηκε ως ένα άτομο με πραγματική ταυτότητα. Ο Bad Bunny συνέχισε να μεταδίδει το μήνυμα της σημασίας τού να πιστεύεις στον εαυτό σου, και για αυτόν και να αγκαλιάζεις όλες τις πλευρές του ποιος πραγματικά είσαι.

Το σόου του Πορτορικανού ήταν γεμάτο με μηνύματα ενότητας και πολιτικές αναφορές. Ο πιο συγκινητικός συμβολισμός στο ημίχρονο ήταν η σκηνή του γάμου, ένα σημάδι ένωσης και γιορτής, και αυτό που αποκάλυψε τη Lady Gaga. Υπήρχε κάτι πραγματικά όμορφο στο να βλέπεις τη Gaga να είναι μέρος της εκπροσώπησης της ενότητας, ειδικά τιμώντας το Πουέρτο Ρίκο με ένα Flor de Maga. Η εμφάνισή της ενθουσίασε τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πώς οι ΗΠΑ θα πρέπει να γιορτάζονται ως ένα έθνος διαφόρων πολιτισμών που μπορούν να ενσωματωθούν, να συνυπάρξουν και να ευημερήσουν ειρηνικά.

Ο Bad Bunny ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα μεγάλο πάρτι για το «DtMF», το ομότιτλο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ του, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025.

Τελευταία και εξίσου σημαντική ήταν η δήλωση του Bad Bunny: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», ενώ οι γιγαντοοθόνες έγραφαν: «Το μόνο πράγμα ισχυρότερο από το μίσος είναι η αγάπη» — μια έμμεση απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε πριν καν ανέβει στη σκηνή, προτού δείξει στην κάμερα μια μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου με το μήνυμα «Together We Are America» γραμμένο πάνω της και σκοράρει με αυτήν.