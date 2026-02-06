Από το «Πουτ δε κοτ ντάουν σλόλι» σε διαφημιστικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει επιτέλους το ντεμπούτο του σε διαφήμιση του Super Bowl και μάλιστα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο Κλούνεϊ πρωταγωνιστεί στην πρώτη διαφήμιση της Grubhub για το Big Game, που θα προβληθεί την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου και όπως θα δείτε, το διαφημιστικό σποτ των 30 δευτερολέπτων είναι γεμάτο από την avant-garde αισθητική και το χαρακτηριστικό εκκεντρικό στυλ του Έλληνα σκηνοθέτη.

«Όταν έμαθα ότι ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετούσε το πρώτο του διαφημιστικό για το Super Bowl για την Grubhub και μου τηλεφώνησαν για να μου ζητήσουν να συμμετάσχω, ενθουσιάστηκα», δήλωσε ο 64χρονος σταρ σε αποκλειστική συνέντευξη στο PEOPLE, προσθέτοντας πως «είναι ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες».

Το διαφημιστικό που μοιάζει με μικρού μήκους ταινία, διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές κάστρο, όπου μια ομάδα κομψά ντυμένων καλεσμένων συγκεντρώνεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι για ένα πλούσιο -το λες και τελετουργικό- δείπνο με φαγητά από εστιατόρια. Καθώς η βραδιά εξελίσσεται με θεατρική ένταση, η διάθεση αλλάζει όταν φτάνει το τελευταίο πιάτο: οι χρεώσεις.

Ο χαρακτήρας του Κλούνεϊ παρεμβαίνει για να διακόψει τη στιγμή, μεταφέροντας το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας: «Η Grubhub θα αναλάβει τα έξοδα», τόσο τα έξοδα παράδοσης όσο και τα έξοδα εξυπηρέτησης για παραγγελίες εστιατορίων άνω των 50 δολαρίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/pyvGh2-Gsdg?si=rISXLinGUZkg3Uga}

Παρά το γεγονός ότι συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Λάνθιμο σε διαφήμιση, ο Κλούνεϊ λέει ότι η εμπειρία δεν διέφερε από εκείνη στα γυρίσματα των ταινιών του σκηνοθέτη.

«Ειλικρινά, δεν άλλαξε τίποτα», αποκαλύπτει. «Αντιμετωπίζει ένα σποτ 30 δευτερολέπτων με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει μια ταινία. Βρισκόμαστε σε αυτό το απίστευτο κάστρο με αυτούς τους καταπληκτικούς ηθοποιούς. Χρησιμοποιεί τον ίδιο κάμεραμαν με τον οποίο γυρίζει όλες τις ταινίες του. Έχει μια πολύ σαφή άποψη και αυτό συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια», εξηγεί ο ηθοποιός.

Ο Κλούνεϊ περιγράφει το τελικό αποτέλεσμα ως «μια πολύ σύντομη, δύο λεπτών ταινία του Γιώργου Λάνθιμου», συμπιεσμένη σε ένα θέαμα έτοιμο για το Super Bowl.

Το σποτ θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του τρίτου τετάρτου του Super Bowl 2026 την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου



Αξίζει να θυμίσουμε ότι πριν τη διεθνή του καριέρα, ο Γιώργος Λάνθιμος είχε σκηνοθετήσει αρκετά βίντεοκλιπ και διαφημίσεις που έγιναν σλόγαν όπως το «Πουτ δε κοτ ντάουν σλόλι».