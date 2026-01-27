Oι ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners» οδηγούν την κούρσα των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BAFTA 2026.
Το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε συνολικά 5 υποψηφιότητες: σκηνοθεσίας, Α' γυναικείου και Α' ανδρικού ρόλου για τους Έμα Στόουν και Τζέσε Πλέμονς αντίστοιχα, διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.
Οι υποψηφιότητες των «βρετανικών Όσκαρ» ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (27/01), με την πολιτική σάτιρα του Πολ Τόμας Άντερσον να προηγείται με 14 υποψηφιότητες συνολικά, μόλις δύο λιγότερες από το ρεκόρ που κατέχει η ταινία «Gandhi».
Ακολουθεί το φαβορί των Όσκαρ, «Sinners» με 13 υποψηφιότητες (τρεις λιγότερες από το ιστορικό ρεκόρ που σημείωσε στα βραβεία της Ακαδημίας). Ωστόσο, εδώ πέτυχε ένα άλλο αξιοσημείωτο ρεκόρ. συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες για ταινία μαύρου σκηνοθέτη στην ιστορία των BAFTA (συμπεριλαμβανομένης μιας υποψηφιότητας για την Chase Infiniti μετά την σοβαρή παράλειψή της από τα Όσκαρ). Επίσης, η ταινία χαρίζει στον Ryan Coogler και στον Michael B. Jordan την πρώτη τους συμμετοχή στα BAFTA ως υποψήφιοι.
Από 11 υποψηφιότητες συγκεντρώνουν οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme», με τον Timotheé Chalamet να επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κούρσα για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού των BAFTA, ενώ η Chloe Zhao με το «Hamnet» έχει πλέον τις περισσότερες υποψηφιότητες BAFTA από γυναίκα σκηνοθέτη.
Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» βρίσκονται όλες στην κατηγορία των πέντε καλύτερων ταινιών, μαζί με την ταινία «Sentimental Value» (η οποία δίνει επίσης στον Stellan Skarsgard τις πρώτες του υποψηφιότητες για τα BAFTA σε ηλικία 74 ετών).
Όσον αφορά τις παραλείψεις, η ταινία «Frankenstein» κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες, απουσιάζοντας όμως από τις κατηγορίες καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ η ταινία «Wicked: For Good» απέσπασε δύο υποψηφιότητες για τα κοστούμια και το μακιγιάζ - κομμώσεις (αλλά και πάλι δύο περισσότερες από τα Όσκαρ).
Η απονομή των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Η τελετή θα έχει οικοδεσπότη -για πρώτη φορά- τον ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ.
Aναλυτικά οι υποψηφιότητες
Καλύτερη ταινία
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη Βρετανική Ταινία
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Ταινία από Πρωτοεμφανιζόμενο Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό
- The Ceremony — Jack King
- My Father’s Shadow — Akinola Davies Jr.
- Pillion — Harry Lighton
- A Want in Her — Myrid Carten
- Wasteman — Cal McMau
Ξενόγλωσση Ταινία
- It Was Just an Accident — Jafar Panahi, Philippe Martin
- The Secret Agent — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
- Sentimental Value — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- Sirât — Oliver Laxe, Domingo Corral
- The Voice of Hind Rajab — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha
Ντοκιμαντέρ
- 2,000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Καλύτερο Animation
- Elio
- Little Amélie
- Zootropolis 2
Παιδική - Οικογενειακή Ταινία
- Arco — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- Boong — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
- Lilo & Stitch — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
- Zootropolis 2 — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Σκηνοθεσία
- Bugonia, Yorgos Lanthimos
- Hamnet, Chloé Zhao
- Marty Supreme, Josh Safdie
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value, Joachim Trier
- Sinners, Ryan Coogler
Πρωτότυπο Σενάριο
- I Swear, Kirk Jones
- Marty Supreme, Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value, Eskil Vogt και Joachim Trier
- Sinners, Ryan Coogler
Διασκευασμένο Σενάριο
- The Ballad of Wallis Island, Tom Basden και Tim Key
- Bugonia, Will Tracy
- Hamnet, Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
- Pillion, Harry Lighton
Α' Γυναικείου Ρόλου
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Α' Ανδρικού Ρόλου
- Robert Aramayo, I Swear
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Β' Γυναικείου Ρόλου
- Odessa A’zion, Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Emily Watson, Hamnet
Β' Ανδρικού Ρόλου
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Peter Mullan, I Swear
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Casting
- I Swear, Lauren Evans
- Marty Supreme, Jennifer Venditti
- One Battle After Another, Cassandra Kulukundis
- Sentimental Value, Yngvill Kolset Haga και Avy Kaufman
- Sinners, Francine Maisler
Φωτογραφία
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Επεξεργασία
- F1: Τhe Movie
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Κοστούμια
- Frankenstein, Kate Hawley
- Hamnet, Malgosia Turzanska
- Marty Supreme, Miyako Bellizzi
- Sinners, Ruth E. Carter
- Wicked: For Good, Paul Tazewell
Μακιγιάζ - Κομμώσεις
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Μουσική
- Bugonia, Jerskin Fendrix
- Frankenstein, Alexandre Desplat
- Hamnet, Max Richter
- One Battle After Another, Jonny Greenwood
- Sinners, Ludwig Göransson
Σκηνικά
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Ήχος
- F1: The Movie
- Frankenstein
- One Battle Afte Another
- Sinners
- Warfare
Καλύτερα Εφέ
- Avatar: Fire and Ash
- F1: Τhe Movie
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Βρετανική Ταινία Animation Μικρού Μήκους
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Ανερχόμενο Αστέρι (ψηφοφορία κοινού)
- Chase Infiniti
- Miles Caton
- Posy Sterling
- Archie Madekwe
- Robert Aramayo