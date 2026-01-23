Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί των φετινών υποψηφιότητων των Όσκαρ.

To μεσημέρι της Πέμπτης (22/01) ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ με το «Sinners» (Αμαρτωλοί) να σημειώνει ιστορικό ρεκόρ στα Όσκαρ με 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία.

Ακολουθούν οι ταινίες: «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες, «Frankenstein», «Συναισθηματική Αξία» και «Marty Supreme» με 9 και «Άμνετ» με 8. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας διεκδικεί επίσης και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία συγκεντρώνει συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες.

Το Netflix, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί σε κορυφαίο παίκτη στα Όσκαρ, απέσπασε συνολικά 16 υποψηφιότητες.

Επίσης, ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ του 2026 για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, μπαίνει πλέον στην ελίτ των ηθοποιών που έχουν λάβει τρεις υποψηφιότητες για το συγκεκριμένο χρυσό αγαλματίδιο.

Οι υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ σε αριθμούς

Με 16 υποψηφιότητες, το Sinners καταρρίπτει το ρεκόρ με τις περισσότερες υποψηφιότητες για μια ταινία. Το προηγούμενο ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων κατείχαν από κοινού οι ταινίες All about Eve (1950), Titanic (1997) και La La Land (2016).

Τέσσερις είναι προηγούμενοι νικητές (Benicio Del Toro, Leonardo DiCaprio, Sean Penn και Emma Stone).

Η υποψηφιότητα της Amy Madigan για την ερμηνεία της στην ταινία Weapons έρχεται 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για τον ρόλο της στη ταινία Twice in a Lifetime (1985). Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ υποψηφιοτήτων για ερμηνεία, μετά τον Judd Hirsch (42 χρόνια) και τον Henry Fonda (41 χρόνια).

Οι ταινίες «The Secret Agent» και «Sentimental Value» είναι η 12η και η 13η μη αγγλόφωνη ταινία που είναι υποψήφιες τόσο για το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας όσο και για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας την ίδια χρονιά. Μέχρι σήμερα, η ταινία «Parasite» είναι η μόνη που έχει κερδίσει και τα δύο βραβεία (Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και Καλύτερης Ταινίας).

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, τουλάχιστον μία μη αγγλόφωνη ταινία έχει υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Η Diane Warren, υποψήφια για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Dear Me» από το Diane Warren: Relentless, είναι υποψήφια για ένατη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας συνολικά τις 17 υποψηφιότητές στην κατηγορία (τρίτη συνολικά στην κατηγορία, μετά τον Johnny Mercer με 18 και τον Sammy Cahn με 26). Έλαβε Τιμητικό Βραβείο το 2022.

Το «Dear Me» από το Diane Warren: Relentless και το «Sweet Dreams Of Joy» από το Viva Verdi! είναι το 10ο και 11ο τραγούδι από ντοκιμαντέρ που είναι υποψήφιο στην κατηγορία Πρωτότυπο Τραγούδι.

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, τουλάχιστον μία ταινία υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα.

Ο Steven Spielberg λαμβάνει την 14η υποψηφιότητά του για Καλύτερη Ταινία και αποτελεί ρεκόρ για έναν μεμονωμένο παραγωγό (από το 1951, όταν οι παραγωγοί έγιναν για πρώτη φορά υποψήφιοι).

Με την υποψηφιότητά τους για το Sirāt, οι Amanda Villavieja, Laia Casanovas και Yasmina Praderas γίνονται η πρώτη γυναικεία ομάδα ήχου (μίξη ήχου παραγωγής, επίβλεψη επεξεργασίας ήχου και μίξη επανηχογράφησης) που φιγουράρει στην κατηγορία.

Η Autumn Durald Arkapaw (Sinners) είναι η τέταρτη γυναίκα που υποψηφίζεται για το βραβείο Σκηνογραφίας. Προηγούμενες υποψήφιες είναι η Rachel Morrison για το Mudbound (2017), η Ari Wegner για το The Power of the Dog (2021) και η Mandy Walker για το Elvis (2022).

που υποψηφιζεται στην κατηγορία Οπτικά Εφέ. Φέτος είναι υποψήφιες τουλάχιστον συνολικά 74 γυναίκες , ένας αριθμός ρεκόρ στα Όσκαρ. Το προηγούμενο ρεκόρ των 71 υποψηφιοτήτων είχε καταγραφεί το 2023.

