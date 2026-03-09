Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μοιράστηκε τις τελευταίες εξελίξεις για το ελληνικό εργασιακό περιβάλλον.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 29th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με κεντρικό μήνυμα “Harness the Unknown, Reinvent the Way”, το φετινό συνέδριο ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του HR ως στρατηγικού πυλώνα μετασχηματισμού, σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), οι νέες γενιές εργαζομένων και τα διαρκώς εξελισσόμενα μοντέλα ηγεσίας επαναπροσδιορίζουν την επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με τη Μαριλένα Παππά, Events Manager, KPMG στην Ελλάδα, η οποία καλωσόρισε θερμά τους συμμετέχοντες και έδωσε το έναυσμα για το πρώτο επίκαιρο fireside chat της ημέρας.

Ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία της Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συμμετείχε σε συζήτηση με τον Νίκο Δημάκο, Partner, Head of Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα, αναλύοντας τις βασικές εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία έξι χρόνια η ελληνική αγορά εργασίας έχει υποστεί έναν σημαντικό μετασχηματισμό, με την ανεργία να φτάνει κοντά στο 7–7,5%, πλησιάζοντας το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό για τη χώρα (7,3%). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση σήμερα δεν είναι πλέον μόνο η ανεργία, αλλά η εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Η στρατηγική του Υπουργείου, όπως εξήγησε, βασίζεται σε μια “data-driven” προσέγγιση, με βασικούς άξονες την κατανόηση των ομάδων που βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας, τη χαρτογράφηση των επαγγελμάτων που παρουσιάζουν ελλείψεις ανά γεωγραφική περιοχή και την ενίσχυση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και στη διοργάνωση ημερών καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία, όπως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Αναφορικά με τις αμοιβές, η Υπουργός σημείωσε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ – αύξηση της τάξης του 35% – με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται συνεχώς το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των αποδοχών διαδραματίζουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες η πολιτεία επιδιώκει να ενισχύσει. Μάλιστα, πρόσφατα υπογράφηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση στο νέο πλαίσιο, που αφορά τον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, προβλέποντας αυξήσεις μισθών από 8% έως 12%.

Τέλος, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις δράσεις για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Equal Pay”, η οποία προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποδοχές και υποχρέωση των εταιρειών να διασφαλίζουν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Σήμερα, το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 13%, με τη διαφορά να αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Κλείνοντας, η Υπουργός μοιράστηκε το όραμά της για το μέλλον της ελληνικής αγοράς εργασίας, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, στη στενότερη σύνδεση δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας, στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

Aμέσως μετά, απευθείας από την Οξφόρδη, ο παγκοσμίου φήμης keynote speaker Daniel Susskind, The Mercers’ School Memorial Professor of Business στο Gresham College, Research Professor στο King's College London και Senior Research Associate στο Institute for Ethics in AI του University of Oxford, μοιράστηκε με το κοινό του 29th Symposium τις σκέψεις του για το μέλλον της εργασίας και τον ρόλο της ΤΝ.

Στην ομιλία του ανέδειξε πώς η ιστορία της εργασίας συνδέεται στενά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού απασχολούνταν στη γεωργία, ενώ σήμερα η παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη με σημαντικά λιγότερους εργαζόμενους, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο. Αντίστοιχες μεταβολές, όπως σημείωσε, αρχίζουν πλέον να επηρεάζουν και τα επαγγέλματα του λεγόμενου “white-collar” χώρου.

Ο Dr. Susskind εξήγησε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά απλώς θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως αυτοματοποιεί επιμέρους εργασιακά καθήκοντα. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας αποτελούνται από ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και μπορούν να υποστηριχθούν ή να αυτοματοποιηθούν από συστήματα ΤΝ. Η διαδικασία αυτή, που περιέγραψε ως «αποδόμηση της εργασίας» (decomposition of work), οδηγεί σε έναν νέο τρόπο κατανόησης της σχέσης ανθρώπου και τεχνολογίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από εκθετική ανάπτυξη, με ολοένα και πιο ισχυρά, διασυνδεδεμένα και διάχυτα συστήματα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού στην τεχνολογία», γεγονός που σημαίνει ότι οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην λεγόμενη «πλάνη της ΤΝ» (AI fallacy), δηλαδή στην αντίληψη ότι τα συστήματα ΤΝ δεν μπορούν να σκεφτούν ή να αισθανθούν όπως οι άνθρωποι και άρα δεν μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες. Όπως εξήγησε, στην πράξη η τεχνολογία δεν χρειάζεται να λειτουργεί ακριβώς όπως ο άνθρωπος για να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης και της διαρκούς ανάπτυξης δεξιοτήτων, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για το ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν στο μέλλον, πώς πρέπει να διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και σε ποια στάδια της ζωής των ανθρώπων πρέπει να παρεμβαίνει η εκπαίδευση. Αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις γύρω από την ΤΝ (AGI), επισημαίνοντας ότι, παρότι για πολλούς παραμένει ακόμη στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας, η σημαντική επένδυση πόρων και ταλαντούχων επιστημόνων στον τομέα αυτό δείχνουν ότι τα συστήματα αυτά εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

Η ομιλία του άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς οργανισμοί και επαγγελματίες μπορούν να προσαρμοστούν δημιουργικά στις αλλαγές της ψηφιακής εποχής.

