Βροχή από μετασεισμούς καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο.

Μια εξαιρετικά πυκνή μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, με τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να καταγράφουν συνεχώς δονήσεις.

Από την εκδήλωση του κύριου σεισμού των 5,3 Ρίχτερ χθες το πρωί, η γη στην Ήπειρο δεν έχει σταματήσει να τρέμει, με τον αριθμό των μετασεισμών να αυξάνεται συνεχώς. Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το epiruspost.gr, καταγράφεται ένας μετασεισμός κάθε 15-20 λεπτά, ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί πάνω από 90 σεισμικές δονήσεις.

Αν και η πλειονότητα των μετασεισμών είναι μικρού μεγέθους (1,5–2,8 Ρίχτερ), το μικρό εστιακό βάθος τους, περίπου 10 χλμ, τα καθιστά ιδιαίτερα αισθητά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός σημειώθηκε μόλις τέσσερα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, στις 5:36 π.μ., με ένταση 4,7 Ρίχτερ και επίκεντρο περίπου 8,4 χλμ από τη Λεπτοκαρυά. Ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα. Αισθητός μετασεισμός καταγράφηκε επίσης στις 17:02 την Κυριακή 08/03/2026, με ένταση 3,7 Ρίχτερ και επίκεντρο 7 χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς.

Από τον κύριο σεισμό έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια και σχολεία στις περιοχές Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, με τα χωριά Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος και άλλες κοινότητες του Δήμου Δωδώνης και των Δημοτικών Ενοτήτων Σελλών και Δωδώνης να μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τη νέα κρίση μετά από έναν ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα, με τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής να είναι έντονες.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση, καθώς η μετασεισμική ακολουθία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες ακόμα, και η επιφυλακή συνεχίζεται για τυχόν ισχυρούς μετασεισμούς.

Λέκκας:Έως και δέκα ημέρες η μετασεισμική δραστηριότητα

Ο πρόεδρος του Οργανισμούς Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, χαρακτήρισε «πλούσια» τη μετασεισμική ακολουθία, αλλά παράλληλα εξήγησε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση για μια περιοχή με ιστορικό που έχει σεισμικότητα.

Εκείνος τόνισε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει «έως και δέκα ημέρες» αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5,5 ρίχτερ. Ανέφερε ότι θα γίνουν μικροί σεισμοί τις επόμενες μέρες που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Επίσης εξήγησε ότι η περιοχή δομείται γεωλογικά από εβαπορίτες, δηλαδή πετρώματα που διογκώνονται με το νερό και δημιουργούν σεισμική ανησυχία στην περιοχή.

