Την ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα Κατεχόμενα της Κύπρου ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επικαλούμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και λόγους ασφάλειας.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων πραγματοποιήθηκε από σήμερα στο νησί, στο πλαίσιο σχεδιασμού που -όπως αναφέρει- αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας στα Κατεχόμενα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο του σταδιακού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" (σ.σ.: Κατεχόμενα), έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα».

Το τουρκικό υπουργείο αφήνει, παράλληλα, ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή και τις αξιολογήσεις της Άγκυρας για την ασφάλεια.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται εάν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν εκτιμήσεων, που βασίζονται στις εξελίξεις».

Βίντεο από άφιξη των τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα:

{https://x.com/BafliMustafa/status/2030909846657126606}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1226890089648988}