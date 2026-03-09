Δύσκολη η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ερμηνεύτριας.

Η αγωνία για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας παραμένει έντονη, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την κατάρρευσή της επί σκηνής στο Ηρώδειο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια συνεχίζει να δίνει μια δύσκολη μάχη, με τους γιατρούς και τους δικούς της ανθρώπους να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.

Ανάμεσα σε όσους ανησυχούν για εκείνη είναι και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, με τον οποίο διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή και προσωπική σχέση. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha TV, ο ίδιος αποκάλυψε ότι τα νέα για την υγεία της δεν είναι αισιόδοξα. Όπως είπε, γνωρίστηκαν και ήρθαν πιο κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά «Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες», ενώ σήμερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι μεταξύ ουρανού και γης».

Για την κατάσταση της τραγουδίστριας είχε μιλήσει πρόσφατα και ο Κώστας Χατζής, εκφράζοντας τη θλίψη του για όσα περνά. Όπως είχε δηλώσει, θα στεναχωριόταν για οποιονδήποτε άνθρωπο περνούσε μια τέτοια δοκιμασία, τονίζοντας παράλληλα πως, δυστυχώς, η Μαρινέλλα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxfylsrnd6h?integrationId=40599y14juihe6ly}