Η αποκάλυψη του συγγραφέα, Γιάννη Ξανθούλη, για την συγγραφή της βιογραφίας της Μαρινέλλας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου βρέθηκε ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη συγγραφή της βιογραφίας της Μαρινέλλας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο συγγραφέας, αναφέρθηκε στη ζωή και την οικογένειά του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην γνωριμία του με την ερμηνεύτρια, αλλά και την απόφασή του να γράψει την βιογραφία της.

Όπως τόνισε, δεν είναι βιογράφος, και γι’ αυτόν τον λόγο προσέγγισε το βιβλίο του ως ένα μυθιστόρημα με κεντρική ηρωίδα μία γυναίκα με μυθιστορηματική ζωή.

Σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου, ο Γιάννης Ξανθούλης απάντησε: «Ναι, έγραψα τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Εγώ δεν είμαι βιογράφος, προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν δικό μου βιβλίο, σαν μυθιστόρημα με ηρωίδα μια γυναίκα η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή».

Σε δεύτερο χρόνο αποκάλυψε: «Όσο πιο πολύ μιλούσαμε, τόσο με ενδιέφερε η ζωή της, η σχέση της με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Είναι αυτή που είναι και την ξέρει όλος ο κόσμος».

Μιλώντας για τη Μαρινέλλα και τη ζωή της, εξήγησε: «Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σαν άνθρωπος γιατί και η ίδια ταλαιπωρήθηκε, πάλεψε για τη ζωή της και έδωσε και αυτή τις μάχες της και όλη αυτή την περιπέτειά της, αυτή προσπάθησα να αποτυπώσω».

Τέλος, αναφερόμενος στην γνωριμία τους, αποκάλυψε πως την είχε γνωρίσει για πρώτη φορά το 1980: «Την ήξερα τη Μαρινέλλα από πιο παλιά, είχαμε κάνει μαζί ένα σίριαλ και την είχα γνωρίσει σε μια συνέντευξη το 1980, αλλά ήρθαμε κοντά όταν γυρίστηκε από τον Κουτσομύτη ένα βιβλίο μου το «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλλα».

