Το συγκινητικό μήνυμα στο facebook.

Συγκινητικός είναι ο αποχαιρετισμός του Παναγιώτη Στάθη στη μητέρα του που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο παρουσιαστής έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν βγει στον αέρα της εκπομπής και στο τέλος της εκπομπής φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην δυσάρεστη αυτή είδηση.

Η ανάρτηση του παρουσιαστή

Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν.

-Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων.

