Με αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στις επιχειρηματικές προοπτικές των εταιρειών τους για το 2026 εμφανίζονται τα ταλέντα στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το παγκόσμιο επίπεδο, την ώρα που δηλώνουν πιο έτοιμα από ποτέ να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα Workmonitor της Randstad Ελλάδας, η οποία καταγράφει ένα εργασιακό τοπίο σε μετάβαση, υπό την πίεση του διεθνούς περιβάλλοντος, του αυξημένου κόστους ζωής και της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρά την απόλυτη αισιοδοξία που εκφράζουν οι εργοδότες για την αναπτυξιακή πορεία του επόμενου έτους —με το 100% να δηλώνει βεβαιότητα, έναντι 95% παγκοσμίως— μόνο το 38% των ταλέντων στην Ελλάδα συμμερίζεται αυτή την άποψη, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 51%. Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι το 51% των ταλέντων δηλώνει πως έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει δεύτερη εργασία για να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο κόστος ζωής, έναντι 40% διεθνώς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 57% των ταλέντων στην Ελλάδα θεωρεί ότι η AI συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητάς του, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το παγκόσμιο 62%, ενώ το 60% των εργοδοτών συμμερίζεται την ίδια άποψη, ξεπερνώντας τον διεθνή μέσο όρο του 54%. Παράλληλα, το 75% των ταλέντων δηλώνει σίγουρο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία, ποσοστό υψηλότερο από το παγκόσμιο 69%. Την ίδια στιγμή, το 60% των εργοδοτών και το 61% των ταλέντων εκτιμούν ότι η AI θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις εργασίας, ενώ το 50% των εργαζομένων πιστεύει ότι τα οφέλη από την υιοθέτησή της θα κατευθυνθούν κυρίως προς τις εταιρείες και λιγότερο προς τα ίδια τα ταλέντα.

Η έρευνα καταγράφει, ωστόσο, χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο σε σχέση με το παγκόσμιο περιβάλλον. Το 63% των ταλέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ηγεσία της εταιρείας του, το 69% τους συναδέλφους του και το 65% ότι διατηρεί ισχυρή σχέση με τον άμεσο προϊστάμενό του, ποσοστά που υπολείπονται των αντίστοιχων διεθνών. Παρά τις προκλήσεις, η εργασία εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, ενώ η συνεργασία παραμένει κεντρικό ζητούμενο, με το 77% των ταλέντων να δηλώνει ότι είναι πιο παραγωγικό όταν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων.

Την ίδια ώρα, η εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία φαίνεται να αυξάνει τις απαιτήσεις στη συνεργασία, σύμφωνα με το 85% των εργοδοτών, ενώ η διαγενεακή ποικιλομορφία αναγνωρίζεται ευρέως ως μοχλός παραγωγικότητας. Όλοι οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα υπογραμμίζουν τη σημασία της, με το 90% να ζητά μεγαλύτερη εμπλοκή της διοίκησης στη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας.

Σε επίπεδο καριέρας, τα ταλέντα στην Ελλάδα εμφανίζονται πιο προσεκτικά αλλά και πιο αποφασισμένα να χαράξουν τη δική τους πορεία. Το 39% δηλώνει ότι επιθυμεί μια παραδοσιακή, γραμμική επαγγελματική διαδρομή, ενώ το 34% επιλέγει μια πολυσχιδή καριέρα, με αλλαγές ρόλων και τομέων, επιβεβαιώνοντας ότι η ευελιξία και η προσωπική ισορροπία παραμένουν στο επίκεντρο των επαγγελματικών τους επιλογών.