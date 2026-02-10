Ο «χάρτης» της ΕΕ για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από νέους της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το 2025, το 83,5% των Ελλήνων ηλικίας από 16 έως 24 ετών χρησιμοποίησαν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ελλάδα είναι οι νέοι της Εσθονίας (82,8%) και ακολουθούν οι Τσέχοι (78,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από νέους καταγράφονται στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 63,8% των νέων χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο για τον γενικό πληθυσμό (32,7% στις ηλικίες 16-74 ετών).

Όσο για τους λόγους χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, πιο συχνά γίνεται για ιδιωτικούς λόγους (44,2% έναντι 25,1% στον γενικό πληθυσμό). Επίσης, όπως αναμενόταν, το 39,3% χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το 15,8% για επαγγελματικούς λόγους.