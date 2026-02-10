Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από νέους της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Το 2025, το 83,5% των Ελλήνων ηλικίας από 16 έως 24 ετών χρησιμοποίησαν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ελλάδα είναι οι νέοι της Εσθονίας (82,8%) και ακολουθούν οι Τσέχοι (78,5%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από νέους καταγράφονται στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 63,8% των νέων χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο για τον γενικό πληθυσμό (32,7% στις ηλικίες 16-74 ετών).
Όσο για τους λόγους χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, πιο συχνά γίνεται για ιδιωτικούς λόγους (44,2% έναντι 25,1% στον γενικό πληθυσμό). Επίσης, όπως αναμενόταν, το 39,3% χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το 15,8% για επαγγελματικούς λόγους.