Με αντιπροσωπεία 10 υπουργών μεταβαίνει στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 6η Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15:15, (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Στις 17:00, (ώρα Ελλάδας) Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο ενώ αργότερα θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία

Τον πρωθυπουργό, θα συνοδεύσουν 10 υπουργοί, με στόχο την υπογραφή συμφωνιών σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά υψηλής πρακτικής αξίας, όπως το μεταναστευτικό.

Ωστόσο, από την αποστολή θα απουσιάζει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται την Τετάρτη και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για τις συνόδους των υπουργών Άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν στην Άγκυρα οι:

- Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

- Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

- Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

- Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

- Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

- Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

- Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

- Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

- Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

- Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.





