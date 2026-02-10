Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 6η Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15:15, (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.
Στις 17:00, (ώρα Ελλάδας) Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο ενώ αργότερα θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία
Τον πρωθυπουργό, θα συνοδεύσουν 10 υπουργοί, με στόχο την υπογραφή συμφωνιών σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά υψηλής πρακτικής αξίας, όπως το μεταναστευτικό.
Ωστόσο, από την αποστολή θα απουσιάζει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται την Τετάρτη και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για τις συνόδους των υπουργών Άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν στην Άγκυρα οι:
- Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
- Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
- Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
- Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
- Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
- Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
- Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
- Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
- Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
- Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.