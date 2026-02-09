Οι πρώτες αντιδράσεις μετά το συμβούλιο του χθεσινού επεισοδίου Survivor.

Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, πέντε νέα πρόσωπα έκαναν την είσοδό τους στο παιχνίδι φέρνοντας αναστάτωση σε όσους έχουν ήδη διανύσει μία σεβαστή πορεία κατά τη διάρκεια του ριάλιτι.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προκάλεσαν ερωτηματικά στου Κόκκινους, με αποτέλεσμα να συζητηθεί η άποψή τους στην καλύβα.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό επεισόδιο, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Κέλλυ, που βρέθηκε να είναι υποψήφια προς αποχώρηση, εξέφρασε των προβληματισμό της σχετικά με το πώς οι καινούργιοι επέλεξαν να ψηφίσουν: «Υποψήφια, οκ, το περίμενα από τους δικούς μου. Αυτό που με ενόχλησε λίγο είναι από τους καινούργιου που λένε ότι δεν έχουν δει τηλεόραση. Αφού οι καινούργιοί δεν έβλεπαν τηλεόραση, πώς ξέρουν ότι είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος; Δεν είμαι αγχωμένη, δεν νομίζω να αποχωρήσω εγώ…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dganyfhpo3ht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης που βρέθηκε με μία ψήφο στο χθεσινό συμβούλιο, ανέφερε πως προήλθε από κάποιον από τους νέους παίκτες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο Βαλάντης, λέγοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Χθες στο συμβούλιο ψήφισα το Δημήτρη. Ήταν μία ασφαλής επιλογή για εμένα γιατί δεν θα ψηφιζόταν από κανένα. Είναι καλός γρήγορος, μιλάει πολύ… Ήθελα να είμαι ασφαλής με τον εαυτό μου και για να μην αδικήσω κάποιον παίκτη γιατί δεν τους έχω γνωρίσει… γι’ αυτό ψήφισα το Δημήτρη. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει τη δική μου ψήφο μόνο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgao4ozfccyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor: Τα παράπονα των «Επαρχιωτών» από το Μιχάλη Σηφάκη

Από την άλλη πλευρά, στην ομάδα των «Επαρχιωτών» έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ρήγμα, καθώς ο έντονος χαρακτήρας του Μιχάλη Σηφάκη, δεν αφήνει κανέναν άλλον παίκτη να εκφράσει την άποψή του.

Η Ιωάννα σχολιάζοντας την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Σηφάκη και της Φανής δήλωσε: «Διαφωνώ σε πολλά πράγματα με το Μιχάλη πλέον. Γενικά, κάποια παράπονα τα ακούω από την ομάδα. Δεν ακούγονται οι 10 φωνές, ακούγεται η μία. Προσωπικά με έχει κουράσει, δεν μου δίνει τα περιθώρια να πω και εγώ κάτι. Είμαστε 10 άτομα, δεν θα συζητήσεις καθόλου. Στην αρχή ήταν οκ, να είσαι αφεντικό Μιχάλη που σε χαρακτήρισαν, αλλά είμαστε και εμείς εδώ».

Η Φανή από την άλλη πλευρά, αναφερόμενη στο περιστατικό, σχολίασε: «Υπάρχουν στιγμές που είμαι αυθόρμητη και μπορεί να πω κάτι που να μην αρέσει. Αυτό που είπα εχθές στο Μιχάλη, το είπα για «χαβαλέ», επειδή τα πήγε καλά και στον δεύτερο γύρω είπα να το ξαναπώ. Δεν περίμενα να κάνει σαν τρελός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgao5o4dbrt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaobbki150h?integrationId=40599y14juihe6ly}