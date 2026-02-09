Η δήλωση του βασιλιά Καρόλου έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά από την ανακοίνωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, για τις νέες αποκαλύψεις της εμπλοκής του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με τον αδελφό του, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και την έρευνα της αστυνομίας για την εμπλοκή του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι θα υποστηρίξει την αστυνομία σε περίπτωση επικοινωνίας σχετικά με τις καταγγελίες για τον αδελφό του βασιλιά και πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και πρόσθεσε επίσης ότι ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τους ισχυρισμούς σχετικά με τον αδελφό του.

Εν μέσω της είδησης ότι η αστυνομία διερευνά μια καταγγελία που ισχυρίζεται ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου με τον Τζέφρι Επστάιν, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε μια ανακοίνωση με την οποία δεσμεύεται να συνεργαστεί με την αστυνομία, στην έρευνα που διεξάγει. Η νέα δήλωση αναφέρεται επίσης με τη «συμπεριφορά» του αδελφού του Βασιλιά για πρώτη φορά από τότε που ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εμφανίστηκαν στα τελευταία αρχεία του εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου, καταδικασμένου για sex trafficking και βιασμούς Τζέφρι Επστάιν.

«Ο Βασιλιάς έχει καταστήσει σαφή, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σε σχέση με τη συμπεριφορά του κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ», ανέφερε το παλάτι σε δήλωσή του. «Ενώ οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πρέπει να απαντηθούν από τον κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, εάν μας προσεγγίσει η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε όπως θα περιμένατε», πρόσθεσε το παλάτι.

«Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι σκέψεις και η συμπάθεια των Αυτού Μεγαλειοτήτων ήταν και παραμένουν με τα θύματα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στη 30 Οκτωβρίου., με ανακοίνωσή του το παλάτι, αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Κάρολος, αφαιρούσε τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμές από τον 65χρονο αδελφό του. Στην ίδια ανακοίνωση είχε αναφερθεί πως ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα «επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνει με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης».

Ο Άντριου από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε παράβαση στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η δήλωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την κοινή ανακοίνωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, με την οποία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα θύματα του Επστάιν. Εκπρόσωπος του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας, δήλωσε από τη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη ο Ουίλιαμ ότι «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Με πληροφορίες του SkyNews/People