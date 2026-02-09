Στην πόλη που κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, υπάρχει ένα μικρό χωριό, που διατηρεί μέχρι και σήμερα ένα χαρακτήρα που παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες.

Λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ένας οικισμός που θυμίζει περισσότερο μικρό χωριό παρά αστική γειτονιά. Μακριά από τη φασαρία των κεντρικών δρόμων, με χαμηλά σπίτια, αυλές και ήσυχους πεζόδρομους, ο Οικισμός Γεωργίου Παπανδρέου αποτελεί μία από τις πιο άγνωστες και ιδιαίτερες «γωνιές» της πρωτεύουσας.

Βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και διατηρεί μέχρι σήμερα έναν χαρακτήρα που παραπέμπει σε παλιότερες δεκαετίες, όταν η Αθήνα ήταν πιο ήρεμη και λιγότερο πυκνοκατοικημένη και πιο «ρομαντική».

Οικισμός Γεωργίου Παπανδρέου – Ένα χωριό στην καρδιά της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικισμός δημιουργήθηκε μεταπολεμικά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στέγασης εργατικών και λαϊκών οικογενειών, με τις πρώτες κατοικίες να κατασκευάζονται ήδη από το 1940. Η αρχιτεκτονική του βασίστηκε σε χαμηλές κατοικίες, με απλές γραμμές, μικρές αυλές και κοινόχρηστους χώρους, στοιχεία που ενίσχυαν την αίσθηση γειτονιάς και κοινότητας.

Βρίσκεται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γαλατσίου, στους πρόποδες του Κόκκου – Τουρκοβούνια - και περιβάλλεται από κατοικημένες περιοχές με αστική. Παρά τη θέση του, διατηρεί έναν σχεδόν «επαρχιακό» χαρακτήρα, με περίπου 145 ισόγειες ή διώροφες κατοικίες.Η απουσία ψηλών κτιρίων και η ήπια κυκλοφορία στους δρόμους συμβάλλουν στη διαφορετική εικόνα της περιοχής.

Σήμερα, ο Οικισμός Γεωργίου Παπανδρέου παραμένει κατοικημένος και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του, αποτελώντας μια ήσυχη γειτονιά μέσα στην πόλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο οικισμός δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό με την κλασική έννοια, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον για όσους αναζητούν λιγότερο προβεβλημένα σημεία της πόλης. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανωμένης μεταπολεμικής κατοικίας, που αποτυπώνει μια διαφορετική περίοδο της πολεοδομικής ιστορίας της Αθήνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=h8eRhbYxVo4}