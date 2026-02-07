Όταν πρόκειται για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μας βοηθήσουν να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι και πιο αισιόδοξοι, συχνά σκεφτόμαστε την άσκηση, τον ύπνο ή την ενσυνειδητότητα, ξεχνώντας τη διατροφή.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα τρόφιμα που τρώμε και ειδικά τα φρούτα, μπορούν να διαδραματίσουν επίσης έναν μικρό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχολογικής μας ευεξίας. Η ψυχολογική ευεξία, γνωστή και ως μείγμα ευτυχίας, αισιοδοξίας και αίσθησης σκοπού, δεν αφορά μόνο το να νιώθουμε καλά. Συνδέεται επίσης με καλύτερη σωματική υγεία και ποιότητα ζωής.

Όπως αναφέρει το eatingwell, ενώ η διατροφή από μόνη της δεν αποτελεί μαγική λύση για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, οι ερευνητές διερευνούν πώς ορισμένα τρόφιμα, όπως αυτά που είναι πλούσια σε φλαβονοειδή (φυτικές ενώσεις γνωστές για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους), θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ευτυχία και αισιοδοξία.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Clinical Nutrition ρίχνει φως σε αυτή τη σύνδεση, εστιάζοντας σε τρόφιμα πλούσια σε φλαβονοειδή όπως τα μούρα, τα εσπεριδοειδή και το τσάι, και τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν την ψυχολογική σας ευεξία με την πάροδο του χρόνου.

Η έρευνα

Για να προσδιορίσουν εάν η πρόσληψη φλαβονοειδών συνδεόταν με την ψυχολογική ευεξία, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε δεδομένα από τη Μελέτη Υγείας των Νοσηλευτών (NHS), μια ομάδα που περιλαμβάνει δεδομένα από περισσότερες από 120.000 γυναίκες νοσηλεύτριες. Η μελέτη είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο λεπτομερείς του είδους της, παρακολουθώντας την υγεία, τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων για δεκαετίες. Για αυτήν τη συγκεκριμένη ανάλυση, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε δύο ομάδες γυναικών: τα επίπεδα ευτυχίας της μίας ομάδας παρακολουθήθηκαν για 10 χρόνια, ενώ τα επίπεδα αισιοδοξίας της άλλης ομάδας παρακολουθήθηκαν για παρόμοια περίοδο.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν λεπτομερή ερωτηματολόγια συχνότητας τροφίμων κάθε τέσσερα χρόνια, τα οποία επέτρεψαν στους ερευνητές να υπολογίσουν την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή, όπως μούρα, εσπεριδοειδή, τσάι και κόκκινο κρασί. Οι ερευνητές δημιούργησαν επίσης μια «βαθμολογία flavodiet» για να μετρήσουν πόσο ποικίλη ήταν η πρόσληψη φλαβονοειδών των συμμετεχόντων, με βάση μερίδες επτά βασικών τροφίμων: τσάι, μήλα, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, βατόμουρα, φράουλες και κόκκινο κρασί.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η μελέτη απέκλεισε συμμετέχοντες με σοβαρές χρόνιες ασθένειες ή ελλιπή δεδομένα. Συνολικά, περισσότερες από 44.000 γυναίκες συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση ευτυχίας και σχεδόν 37.000 στην ανάλυση αισιοδοξίας. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η σωματική δραστηριότητα, οι συνήθειες καπνίσματος και η συνολική ποιότητα της διατροφής για να απομονώσουν τις επιπτώσεις της πρόσληψης φλαβονοειδών στην ψυχολογική ευεξία.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια μέτρια αλλά ουσιαστική σχέση μεταξύ των τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή και της διαρκούς ευτυχίας και αισιοδοξίας. Οι γυναίκες που κατανάλωναν τις πιο πλούσιες σε φλαβονοειδή τροφές (περίπου τρεις μερίδες την ημέρα) είχαν 3% περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ευτυχίας και 6% περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν αισιοδοξία κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης σε σύγκριση με εκείνες με τη χαμηλότερη πρόσληψη.

Η κατανάλωση ορισμένων τροφών συνδέθηκε με ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης υψηλού επιπέδου ευτυχίας. Η υψηλότερη κατανάλωση φραουλών, μύρτιλων, μήλων, πορτοκαλιών και γκρέιπφρουτ συσχετίστηκε με 8% έως 16% μεγαλύτερη πιθανότητα διαρκούς ευτυχίας ή αισιοδοξίας. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που έτρωγαν τις περισσότερες φράουλες είχαν 8% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν υψηλά επίπεδα ευτυχίας, ενώ όσες κατανάλωναν τα περισσότερα μύρτιλλα είχαν 14% περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ το τσάι και το κόκκινο κρασί είναι επίσης πλούσια σε φλαβονοειδή, δεν εμφάνισαν τις ίδιες ισχυρές συσχετίσεις. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορές στον τρόπο κατανάλωσης ή επεξεργασίας αυτών των ποτών ή επειδή η περιεκτικότητά τους σε φλαβονοειδή ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως οι μέθοδοι παρασκευής και η αποθήκευση.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Η ενσωμάτωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή στη διατροφή σας θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος για να υποστηρίξετε τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική σας υγεία. Σκεφτείτε το ως μια κατάσταση win-win: τροφές όπως τα μούρα, τα εσπεριδοειδή και τα φυλλώδη λαχανικά όχι μόνο παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί επίσης να συνδέονται με το να αισθάνεστε πιο αισιόδοξοι και χαρούμενοι με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η διατροφή είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ όσον αφορά την ψυχολογική ευεξία.

Ενώ η κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δεν υποκαθιστά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή την επαγγελματική θεραπεία για ψυχικές παθήσεις. Εάν αντιμετωπίζετε κατάθλιψη, άγχος ή άλλες ψυχολογικές προκλήσεις, ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης και χρησιμοποιείτε διατροφικές αλλαγές ως συμπλήρωμα (όχι ως αντικατάσταση) της ιατρικής ή ψυχολογικής φροντίδας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα οφέλη των φλαβονοειδών πιθανότατα προέρχονται από την κατανάλωση μιας ποικίλης διατροφής αντί να εστιάζετε σε ένα μόνο τρόφιμο ή συμπλήρωμα. Στοχεύστε στην ποικιλία αναμειγνύοντας διαφορετικά φρούτα, λαχανικά και άλλες επιλογές πλούσιες σε φλαβονοειδή στα γεύματά σας για να μεγιστοποιήσετε τον πιθανό αντίκτυπό τους.