Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες ανάκλησης για φρούτα και λαχανικά.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανάκληση εξωτικών φρούτων προέλευσης Εκουαδόρ καθώς βρέθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Η ανάκληση του φρούτου pitaya που επισημάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) από τις γαλλικές αρχές ασφάλειας τροφίμων αφορά προϊόντα που διατέθηκαν από τις 27 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 σε χύμα μορφή σε πολλά σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώνουν και να μην χρησιμοποιούν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν στο σημείο πώλησης για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η διαδικασία ανάκλησης θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές προειδοποιούν για κινδύνους υπέρβασης των ορίων φυτοφαρμάκων και ζητούν αυστηρή συμμόρφωση από τους καταναλωτές για λόγους ασφάλειας.

Το εξωτικό φρούτο pitaya ή «φρούτο του δράκου» που έχει «εισβάλλει» στις ευρωπαϊκές αγορές

Το φρούτο του δράκου, γνωστό και ως Pitaya ή Pitahaya, είναι ένα εντυπωσιακό εξωτικό φρούτο που κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους ανάμεσα σε όσους επιλέγουν την υγιεινή διατροφή. Προέρχεται από είδη κάκτων που ευδοκιμούν κυρίως στην Κεντρική και Νότια Αμερική, ενώ σήμερα καλλιεργείται ευρέως και σε χώρες της Ασίας. Το όνομά του το οφείλει στη χαρακτηριστική εξωτερική του εμφάνιση, με τις «λεπίδες» που θυμίζουν φολίδες δράκου. Στο εσωτερικό του, ωστόσο, κρύβει έναν απαλό, γλυκό πολτό με μικρούς μαύρους σπόρους και μια δροσιστική γεύση που θυμίζει συνδυασμό ακτινιδίου, αχλαδιού και πεπονιού. Aποτελεί μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή, καθώς είναι πλούσιo σε βιταμίνες C, B1, B2 και B3, φυσική πηγή ασβεστίου, σιδήρου και μαγνησίου, γεμάτo φυτικές ίνες, που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, πλούσιo σε αντιοξειδωτικά, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.