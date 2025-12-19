Οι αρμόδιες αρχές κατέστρεψαν το επίμαχο φορτίο για λόγους ασφαλείας, τονίζοντας τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία.

Στην Κροατία σήμανε συναγερμός για πιπεριές εισαγόμενες από την Αλβανία, μετά τον εντοπισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου Formetanate και υψηλών επιπέδων νικελίου, τα οποία υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα όρια. Η ειδοποίηση έγινε στις 18 Δεκεμβρίου μέσω του συστήματος RASFF και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι πιπεριές περιείχαν 0,045 mg/kg Formetanate, σημαντικά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 0,01 mg/kg, ενώ τα επίπεδα νικελίου μετρήθηκαν σε 0,437 mg/kg, ξεπερνώντας το όριο των 0,40 mg/kg. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε ως πιθανός κίνδυνος για την υγεία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα ασθενειών ή συμπτώματα από καταναλωτές.

Ως άμεσο μέτρο προστασίας, οι αρμόδιες αρχές της Κροατίας κατέστρεψαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, αποτρέποντας την περαιτέρω διάθεσή τους στην αγορά. Παράλληλα, οι πιπεριές που επρόκειτο να διακινηθούν παραμένουν υπό σφράγιση και αυστηρούς ελέγχους μέχρι να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από χώρες εκτός ΕΕ υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους για φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα, και ότι η ασφάλεια των τροφίμων παραμένει προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους, αφού η θρεπτική τους αξία είναι πολύτιμη για τον οργανισμό. Πριν την κατανάλωσή τους όμως, επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιμο ώστε να προφυλαχθείτε στο μέτρο του δυνατού από κάθε είδους μολύνσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρεχούμενο νερό

Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν πρόκειται για λαχανικά που καταναλώνετε ωμά ή φρούτα που τα τρώτε με τη φλούδα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα όμως δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Το σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη λεγόμενη «μηχανική» μόλυνση και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μικρόβια και βακτήρια. Ως εκ τούτου θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά.

Ξίδι

Αρκετοί είναι αυτοί που πλένουν τα λαχανικά με ξίδι. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα βαθμό, καθώς το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί όμως αντέχουν σε ανάλογες συνθήκες, συνεπώς το ξίδι δεν αποτελεί πανάκεια.

Μούλιασμα σε νερό

Αν βάζετε τα λαχανικά να μουλιάζουν σε λεκάνη με νερό ή στο νεροχύτη, θεωρώντας ότι εξαλείφετε τα μικρόβια, τότε αλλάξτε τακτική. Όχι μόνο δεν τα καθαρίζετε, αλλά τα καταστρέφετε. Αφενός μεν χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, αφετέρου τα μικρόβια μετακινούνται και πάνε ακόμη και σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμη πάντως και αν τα μουλιάζετε, μετά πρέπει να τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Γενικά, πρέπει να επιμένετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι, καθώς εκεί εισχωρούν υπολείμματα από φυτοφάρμακα και ζωύφια. Επιμείνετε ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο και το κουνουπίδι που έχουν πυκνά φύλλα και μαζεύουν χώμα κα μικρόβια.