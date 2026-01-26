Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε από την Αυστρία έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που πωλείται το επίμαχο μπαχαρικό.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων ο εντοπισμός επικίνδυνων ουσιών σε μπαχαρικό που κυκλοφορεί στην αγορά, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες διανομής του προϊόντος.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) και αφορά την ανίχνευση πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών, φυσικών τοξινών που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ηπατικές βλάβες μετά από παρατεταμένη κατανάλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης, τα επίπεδα των συγκεκριμένων ουσιών στο κύμινο βρέθηκαν έως και δεκαπλάσια πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν τον κίνδυνο ως σοβαρό. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε από την Αυστρία έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά.

Η διανομή του κύμινου έχει καταγραφεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχων και ιχνηλάτησης. Σε ορισμένα κράτη έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, όπως επιστροφή των προϊόντων στους προμηθευτές και δημόσιες προειδοποιήσεις προς τους καταναλωτές.

Οι πυρρολιζιδινικές αλκαλοειδείς ουσίες είναι γνωστό ότι μπορούν να συσσωρευτούν στον οργανισμό και να επηρεάσουν το ήπαρ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συστηματικής κατανάλωσης. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα περιστατικά ασθένειας, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στη χρήση μπαχαρικών άγνωστης προέλευσης. Οι καταναλωτές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και, σε περίπτωση που διαθέτουν κύμινο χωρίς σαφή στοιχεία προέλευσης, να αποφεύγουν τη χρήση του έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.