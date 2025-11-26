Ο κίνδυνος που οδήγησε στην ανάκληση επίμαχων παρτίδων από κύμινο.

Συναγερμός ανάκλησης έχει σημάνει σε ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων η ανίχνευση επικίνδυνα υψηλών συγκεντρώσεων πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών (PAs) σε δημοφιλές μπαχαρικό που διακινείται σε πλήθος χωρών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Η προειδοποίηση για την επικίνδυνη σκόνη κύμινου καταχωρήθηκε από τις Ελβετικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων στο σύστημα RASFF ως «σοβαρός κίνδυνος», ενώ ήδη αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις και αποσύρσεις παρτίδων. Το επίμαχο κύμινο περιείχε 686 μg/kg PAs, σημαντικά πάνω από το επιτρεπτό όριο των 400 μg/kg, ποσότητα που σε συστηματική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ηπατική τοξικότητα.

Η Ελβετία προχώρησε πρώτη σε απόσυρση, ακολούθησε ανάκληση στην Ιταλία, ενώ Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος και άλλες χώρες βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Στην Ελλάδα οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί μέσω RASFF και παρακολουθούν τη διακίνηση των ύποπτων παρτίδων.

Το επικίνδυνο μπαχαρικό που ανακαλείται

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα, το μπαχαρικό βρέθηκε να περιέχει 686 μg/kg, ενώ το επιτρεπτό όριο είναι 400 μg/kg. Τα πυρρολιζιδινικά αλκαλοειδή είναι φυσικές φυτικές τοξίνες που μπορούν, σε υψηλές συγκεντρώσεις και μακροχρόνια κατανάλωση, να προκαλέσουν ηπατική βλάβη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα σε καταναλωτές. Ωστόσο, η διανομή του προϊόντος σε πολλές χώρες της ΕΕ έχει σημάνει αυξημένη επαγρύπνηση από τους αρμόδιους φορείς. Το κύμινο παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μπαχαρικά στην ευρωπαϊκή αγορά και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου περιστατικά συνήθως προκύπτουν από επιμόλυνση με φυτικά υλικά που φυσιολογικά περιέχουν PAs.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μυστικά της σωστής αποθήκευσης των μπαχαρικών

Αποθηκεύετε τα μπαχαρικά σε κρύο, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία, το φως και η ζέστη επηρεάζουν τα βότανα και τα μπαχαρικά ώστε να χάνουν το άρωμά τους γρηγορότερα. Αν και η πιο βολική θέση για τη θήκη με τα μπαχαρικά είναι συνήθως πάνω από την ηλεκτρική κουζίνα, η μετακίνησή τους σε διαφορετικό μέρος μπορεί να τα βοηθήσει να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερο καιρό.

Τα ολόκληρα μπαχαρικά διατηρούν το άρωμά τους μέχρι 3 ή και 5 χρόνια. Τρίψτε την ποσότητα που σας χρειάζεται μόλις πριν χρησιμοποιήσετε το μπαχαρικό. Αν καβουρντίσετε το ολόκληρο μπαχαρικό σε στεγνό τηγάνι – προσέχοντας μην το κάψετε – πριν το τρίψτε θα σας δώσει ένα πιο έντονο άρωμα.