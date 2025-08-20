Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια σύνθετη πάθηση όπου το σώμα δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπλοκές, όπως βλάβες στα μάτια, στα νεύρα, στα νεφρά και στην καρδιά. Το 2021, περισσότεροι από 536 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν παγκοσμίως από τον διαβήτη – ένας αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται.

Η διαχείριση της νόσου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν υπάρχει μια θεραπεία που να ταιριάζει σε όλους, ενώ τα παραδοσιακά φάρμακα μπορεί να είναι ακριβά ή να συνοδεύονται από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Αυτή η πραγματικότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον των επιστημόνων σε πιο οικονομικές και φυσικές εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Ο Κουρκουμάς ως Υποσχόμενη Εναλλακτική

Ο κουρκουμάς, το χαρακτηριστικό κίτρινο μπαχαρικό που χρησιμοποιείται ευρέως στη μαγειρική, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον λόγω της δραστικής του ένωσης, της κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη φαίνεται να διαθέτει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα: άλλες έρευνες έχουν καταγράψει θετικά ευρήματα, ενώ κάποιες δεν έδειξαν καμία σημαντική επίδραση.

Για να δοθούν πιο σαφείς απαντήσεις, πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Nutrition & Diabetes μια από τις πιο εκτενείς μετα-αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές εξέτασαν 20 μελέτες, εστιάζοντας σε ενήλικες με προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, και αξιολόγησαν τις επιδράσεις του κουρκουμά και της κουρκουμίνης σε σωματικές παραμέτρους.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα;

Απώλεια βάρους: Σε 14 κλινικές δοκιμές, η συμπλήρωση με κουρκουμά/κουρκουμίνη συνδέθηκε με μέση απώλεια βάρους 1,9 κιλών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Σε άτομα με ΔΜΣ κάτω του 30, η μείωση έφτασε τα 2,2 κιλά.

Μέση και γοφοί: Οι συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 παρουσίασαν μέτρια μείωση στην περιφέρεια μέσης και γοφών.

Προδιαβήτης: Σε τρεις δοκιμές, η λήψη κουρκουμά/κουρκουμίνης για 22 εβδομάδες οδήγησε σε απώλεια βάρους περίπου 2,5 κιλών και μείωση της περιφέρειας μέσης κατά 3 εκατοστά.

Μέτρια αποτελέσματα: Παρά τις θετικές ενδείξεις, οι επιδράσεις στον ΔΜΣ και στο ποσοστό σωματικού λίπους ήταν περιορισμένες.

Περιορισμοί της Έρευνας

Η ποιότητα των στοιχείων αξιολογήθηκε συχνά ως χαμηλή, λόγω διαφορών στον σχεδιασμό των μελετών, στις δόσεις (80 mg έως 2100 mg ημερησίως) και στις διάρκειες (8 έως 36 εβδομάδες). Οι περισσότερες μελέτες είχαν μικρά δείγματα, ενώ ορισμένες βασίστηκαν σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά.

Τι Σημαίνουν Αυτά για την Καθημερινότητα

Για τα άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, ο κουρκουμάς μπορεί να προσφέρει μικρές αλλά σημαντικές βελτιώσεις στο βάρος και στην περιφέρεια μέσης, κυρίως όταν λαμβάνεται σε υψηλότερες δόσεις (>1500 mg/ημέρα) ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (>22 εβδομάδες).

Ωστόσο:

Δεν αποτελεί γρήγορη λύση ούτε υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι επιδράσεις του είναι μέτριες και διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Τα συμπληρώματα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει ιατρική καθοδήγηση πριν από τη χρήση τους.