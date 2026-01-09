Με την αμαξοστοιχία του Προαστιακού ταξίδευαν 21 επιβάτες.

Αμαξοστοιχία του Προαστιακού ακινητοποιήθηκε στην Πάτρα, λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία 13353, που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια- Αγ. Ανδρέας, ακινητοποιήθηκε στις 18:26 κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα.

Με το τρένο ταξίδευαν 21 επιβάτες, οι οποίοι «μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Εξαιτίας αυτού του περιστατικού και της διακοπής κυκλοφορίας, μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας θα εκτελούνται με λεωφορεία.



«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.