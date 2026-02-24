«Κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας» τονίζουν οι γονείς, ζητώντας το μωρό τους να βγει νικητής στη κρίσιμη μάχη για την υγεία του.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγίτιδας. Τα επόμενα δύο 24ωρα σύμφωνα με το Imerazante.gr χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Η αεροδιακομιδή του βρέφους από τη Ζάκυνθο

Η επιχείρηση σωτηρίας ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς. Άμεσα οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Στην επιχείρηση συνέβαλαν καθοριστικά γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και ιδιώτες παιδίατροι, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η μεταφορά του βρέφους.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωση του παιδιού. Μεταξύ άλλων, ευχαριστούν την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, καρδιολόγο που παρέμεινε στο πλευρό τους παρότι δεν ήταν η ειδικότητά της, τους ιδιώτες παιδιάτρους που έσπευσαν άμεσα, καθώς και όσους παρείχαν τηλεφωνικές οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η αεροδιακομιδή. Παράλληλα, αναφέρονται στη συμβολή της διοίκησης του νοσοκομείου και του βουλευτή Ζακύνθου για την άμεση κινητοποίηση. «Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη… σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η οικογένεια.

Η συγκινητική ανάρτηση των γονιών για την μάχη του 5 μηνών βρέφους

«Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας: Την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μας, που πάλεψαν πέρα από τις δυνάμεις τους. Την καρδιολόγο, που παρόλο που δεν ήταν η ειδικότητά της, έμεινε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Τους δύο εξωτερικούς παιδιάτρους, τον κ Κομιώτη και τον κ Κάβουρα που έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο κ δεν έφυγαν μέχρι να μπει με ασφάλεια στο αεροπλάνο Τους παιδιάτρους που, αν και απουσίαζαν από το νησί, τον κ. Γαρδέλη κ τον κ. Δημητρίου ήταν συνεχώς, στο τηλέφωνο δίνοντας πολύτιμες οδηγίες και κατευθύνσεις. Τη διοίκηση του νοσοκομείου κ τον Βουλευτή Ζακύνθου που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να γίνουν τα απαιτούμενα. Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία. Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας.».