Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού και αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πνευμονίας.

Σε πλήρη έξαρση είναι οι αναπνευστικές λοιμώξεις στα παιδιά, με κρούσματα γρίπης, RSV και πνευμονιόκοκκου να καταγράφονται καθημερινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρήτη, όπου στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται ένα 13χρονο αγόρι, που έχει διασωληνωθεί, και μία 8χρονη μαθήτρια, και οι δύο με πνευμονιόκοκκο, σύμφωνα με το patris.gr.

Η διευθύντρια της Μονάδας, Σταυρίνα Ηλία, επισήμανε ότι η περίοδος έξαρσης διαρκεί από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τον Απρίλιο. Ο πνευμονιόκοκκος, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευμονία, απειλεί κυρίως τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις ή ανοσοκαταστολή.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση της διασποράς των λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για νέο κύμα γρίπης τον Μάρτιο

Οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα νέο κύμα γρίπης που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τον Μάρτιο, με αυξημένα κρούσματα, κυρίως σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες. Όπως εξηγούν, η περίοδος έξαρσης της γρίπης μπορεί να συνεχιστεί έως και τις αρχές Απριλίου, επομένως η προσοχή στη δημόσια υγεία παραμένει απαραίτητη. Οι γιατροί τονίζουν τη σημασία του εμβολιασμού τόσο για την προστασία των ατόμων όσο και για τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, ιδιαίτερα σε βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις ή ανοσοκαταστολή. Επιπλέον, οι ειδικοί συνιστούν προληπτικά μέτρα, όπως η σωστή υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και η αποφυγή επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα. Ο συνδυασμός εμβολιασμού και προληπτικών πρακτικών θεωρείται η πιο αποτελεσματική ασπίδα απέναντι στη γρίπη και τις σοβαρές επιπλοκές της.

