Μετά την επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ καταφθάνουν στην Ελλάδα για γυρίσματα.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί, ενώ μέσα στον Μάρτιο αναμένεται η άφιξη και άλλων αστέρων του Χόλιγουντ.

Όσον αφορά τον Μπραντ Πιτ, ο διεθνούς φήμης ηθοποιός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της σειράς «The Riders», ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Κίλιαν Μέρφι και η Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται στην Ελλάδα μέσα στον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, πρόκειται για μια ταινία που σκηνοθετεί και υπογράφει ο Ντάμιεν Σαζέλ, ο σκηνοθέτης του «La La Land», και τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια σειρά που διαδραματίζεται σε φυλακές και η παραγωγή επρόκειτο να παραμείνει στην Ελλάδα για περίπου δέκα εβδομάδες. Επτά εβδομάδες στην Αθήνα και τρεις στην Κέρκυρα.

«Το 95% της ταινίας θα γυριστεί στην Ελλάδα», αποκάλυψε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος της εκπομπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn8qztadxg9?integrationId=40599y14juihe6ly}