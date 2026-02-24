Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί, ενώ μέσα στον Μάρτιο αναμένεται η άφιξη και άλλων αστέρων του Χόλιγουντ.
Όσον αφορά τον Μπραντ Πιτ, ο διεθνούς φήμης ηθοποιός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της σειράς «The Riders», ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Κίλιαν Μέρφι και η Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται στην Ελλάδα μέσα στον Μάρτιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, πρόκειται για μια ταινία που σκηνοθετεί και υπογράφει ο Ντάμιεν Σαζέλ, ο σκηνοθέτης του «La La Land», και τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα.
Πρόκειται για μια σειρά που διαδραματίζεται σε φυλακές και η παραγωγή επρόκειτο να παραμείνει στην Ελλάδα για περίπου δέκα εβδομάδες. Επτά εβδομάδες στην Αθήνα και τρεις στην Κέρκυρα.
«Το 95% της ταινίας θα γυριστεί στην Ελλάδα», αποκάλυψε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος της εκπομπής.
